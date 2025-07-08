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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام يكن: معرفش إمكانيات ياسين مرعي .. ومخدتش بالي منه

ياسين مرعي
ياسين مرعي
يارا أمين

كشف هشام يكن نجم الزمالك السابق عن رائيه في انتقال ياسين مرعي لاعب فاركو إلى الاهلي كونه احد ناشئي الزمالك .

وقال يكن في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون : لا اعلم من هو من قام بالاستغناء عن ياسين مرعي من الزمالك.

وأضاف: لا اعلم إمكانيات ياسين مرعي ولم أتابعه الموسم الماضي مع فريق فاركو .

وواصل: إمكانيات ياسين مرعي لم تظهر بشكل جيد مع فاركو ومن الوارد إلا ينجح مع الأهلي.

وتابع: لم اعمل في التدريب بسبب اني بعيد عن وكلاء اللاعبين ومش معايا اصحاب منهم .

وواصل: كل مدرب له وكيل معين ويقوم بتسويقه ولكن أنا ليس لدي وكيل .

وأردف: دائما ما أقول كلمة الحق هناك لاعبين كثير يأتون للأندية بسبب صداقتهم مع الوكلاء رغم أنهم يفشلون.

هشام يكن الزمالك ياسين مرعي فاركو الاهلي الكلاسيكو

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