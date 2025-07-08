هشام يكن: معرفش إمكانيات ياسين مرعي .. ومخدتش بالي منه

كشف هشام يكن نجم الزمالك السابق عن رائيه في انتقال ياسين مرعي لاعب فاركو إلى الاهلي كونه احد ناشئي الزمالك .

وقال يكن في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون : لا اعلم من هو من قام بالاستغناء عن ياسين مرعي من الزمالك.

وأضاف: لا اعلم إمكانيات ياسين مرعي ولم أتابعه الموسم الماضي مع فريق فاركو .

وواصل: إمكانيات ياسين مرعي لم تظهر بشكل جيد مع فاركو ومن الوارد إلا ينجح مع الأهلي.

وتابع: لم اعمل في التدريب بسبب اني بعيد عن وكلاء اللاعبين ومش معايا اصحاب منهم .

وواصل: كل مدرب له وكيل معين ويقوم بتسويقه ولكن أنا ليس لدي وكيل .

وأردف: دائما ما أقول كلمة الحق هناك لاعبين كثير يأتون للأندية بسبب صداقتهم مع الوكلاء رغم أنهم يفشلون.