نائب: الإعلام عليه مسؤولية كبيرة فى توعية المواطنين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

قال النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إننا لابد أن تعيد الحكومة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، حتى يتبعها المواطنين ، خاصة فى ظل تحذير منظمة الصحة العالمية من زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.
وأشار الشورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الإعلام عليه مسئولية كبيرة فى توعية المواطنين لإتخاذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وطالب عضو لجنة الصحة بالبرلمان بضرورة اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي بين المواطنين ، وتطهير الأيدى بالمطهرات لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأكد ضرورة تطبيق القانون وتفعيله بتغليظ العقوبات على كل من لا يرتدى الكمامة ، لأنه لو تم تطبيق العقوبة على شخص سيلتزم الجميع.
وكان قد أبدى "أحمد المنظري مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، تخوفه من زيادة عدد إصابات فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة .
طالب "المنظرى" خلال المؤتمر الذى عقدته منظمة الصحة العالمية بشأن تأثر الخدمات الصحية الأساسية بجائحة كورونا، دول وشعوب الشرق الأوسط بالتحلي باليقظة وإيجاد سبل للتصدي لمواجهة فيروس كورونا وللحد من انتشار العدوى.
وأشار مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، إلى أنه مازالت الشعوب فى خطر ولابد من الالتزام الصارم بالتدابير الاجتماعية والصحية واهمها ارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي وإتباع تدابير النظافة الشخصية ضرورة ملحة ولا يمكن الاستغناء عنها .
يعيش العالم وباء فيروس covid-19 والمعروف إعلاميًا بفيروس كورونا المستجد منذ بداية العام والذى تسبب فى إصابة ما يقرب من 29.3 مليون شخص حول العالم .