نائب: الإعلام عليه مسؤولية كبيرة فى توعية المواطنين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

قال النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إننا لابد أن تعيد الحكومة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، حتى يتبعها المواطنين ، خاصة فى ظل تحذير منظمة الصحة العالمية من زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.





وأشار الشورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الإعلام عليه مسئولية كبيرة فى توعية المواطنين لإتخاذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وطالب عضو لجنة الصحة بالبرلمان بضرورة اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي بين المواطنين ، وتطهير الأيدى بالمطهرات لمنع انتشار فيروس كورونا.





وأكد ضرورة تطبيق القانون وتفعيله بتغليظ العقوبات على كل من لا يرتدى الكمامة ، لأنه لو تم تطبيق العقوبة على شخص سيلتزم الجميع.



