لطلاب عين شمس.. هذه الخدمات الطبية يمكنك الاستفادة منها بالجامعة

تحرص جامعة عين شمس على توفير الرعاية الطبية الكاملة لطلابها، وتشمل الرعاية الوقائية والعلاجية: طب بشري بجميع فروعه، وطب أسنان، علاوة على صرف الأدوية اللازمة وإجراء العمليات الجراحية وعمل الفحوص الطبية من التحاليل والأشعة وذلك من خلال الإدارة العامة للشؤون الطبية التي تتضمن عدة عيادات خارجية ومستشفى مخصصة للطلاب ومراكز طبية موجودة بكل كلية.





كما تقدم المراكز الطبية بالمدن الجامعية (طلبة – طالبات) خدمات طبية خاصة بهم، بالإضافة إلى مركز طبي أطباء تخصص بشري وأطباء أسنان وصيدلي وعناصر خدمات طبية معاونة (تمريض) وسكرتيرة للأعمال الإدارية، علاوة على توفير صيدلية يتم من خلالها تقديم الرعاية الطبية للطلاب طوال العام والمتابعة أثناء الامتحانات، وتتميز المراكز الطبية بالمدن الجامعية بتقديم الخدمة الطبية طوال 24 ساعة بنظام المناوبات وكذلك مستشفى الطلبة.





وينشر صدى البلد الخدمات التي تقدمها:

1- توقيع الكشف الطبي على طلاب الجامعة المستجدين عند بداية الالتحاق بالجامعة

2- يوجد بكل كلية مركز طبي يقوم بتقديم الخدمات الطبية الأولية لجميع الطلاب ( فحوصات وعلاج).

3- بالنسبة للخدمات التخصصية والتي لا تتوافر بالمركز الطبي بالكلية، فيتم تحويل الطالب إلى الإدارة العامة للشؤون الطبية التي تقدم كل الخدمات التخصصية من خلال العيادات المجهزة لذلك، لتوقيع الكشف الطبي عليهم حيث يتم عمل جميع الفحوصات اللازمة من تحاليل وأشعات بمستشفى الطلاب، وكذا صرف العلاج اللازم.

4- في حالة عدم توافر الخدمة بمستشفى الطلاب يتم تحويل الطالب إلى مستشفى الدمرداش أو مستشفى عين شمس التخصصي، كما يتم إجراء بعض الأشعات والتحاليل بالمراكز والمستشفيات الخارجية في حال عدم توافرها بالمستشفيات الجامعية في حالات الحوادث والطوارئ القصوى، على أن يتم نقل الطالب للمستشفيات الجامعية بعد استقرار الحالة المرضية

5- توفير الأدوية الأساسية والطارئة لجميع الحالات المرضية من طلاب جامعة عين شمس والتي تم علاجها عن طريق الإدارة العامة للشؤون الطبية والتي تشمل:





ويعرض "صدى البلد" الأدوية الأساسية والطارئة لجميع الحالات المرضية:





• الأدوية الأسـاسـية للحالات العادية والحادة المترددة على المراكز الطبية بكليات الجامعـة والعيادات الخارجية بالإدارة الطبية.





• توفير أدوية الامتحانات بكليات الجامعة .





• توفير أدوية الحالات المزمنة كالسكر – ضغط الدم – وغيرها.





• توفير أدوية الحالات الخاصة كزرع الأعضاء – مرضى التصلب المتأثر بالجهاز العصبي (M.S )، مرضى حمى البحر الأبيض المتوسط – الأورام – الفيروسات الكبدية – الحالات النفسية الشديدة وغيرها.





• توفير أدوية الحالات الطارئة والتي يتم شراؤها بناء على تقارير من السادة الاستشاريين لكل حالة على حدى.





• توفير أدوية الطوارئ للمعسكرات والرحلات والأنشطة الطلابية على مدار العام.





• توفير أدوية الطوارئ للمراكز الطبية والمدن الجامعية للفترات الصباحية والمسائية.





• توفير الأدوية الخاصة بالعمليات وطوارئ المستشفى.





6- يتم إجراء جميع الجراحات اللازمة للطلاب بمستشفى الطلاب أو مستشفى الدمرداش أو عين شمس التخصصي (عمليات العظام – عمليات زراعة الكلى وعمل الفحوصات اللازمة للطالب والمتبرع – عمليات زراعة الكبد وعمل الفحوصات اللازمة للطالب والمتبرع – عمليات الرمد بجميع أنواعها – عمليات زرع النخاع وعمل الفحوصات اللازمة للطالب والمتبرع – عمليات استئصال الأورام)