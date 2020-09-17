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محافظات

المحافظة: غلق جزئي لشارع ابن سينا وتقاطعه مع الجيزة يومين

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:12 م
غلق شارع - أرشيفية
غلق شارع - أرشيفية
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محمد الصاحي
أعلنت محافظة الجيزة عن قيام  الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإجراء غلق جزئي لشارع ابن سينا وتقاطعه مع شارع الجيزة لمدة يومين ابتداء من صباح غد الجمعة وحتى السبت.

وتكون الاعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة ٥ صباحا فقط طوال فتره الاعمال وذلك لقيام شركه جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأعمال اصلاح  كابل جهد متوسط طوارئ. 

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي جنوب بالأشراف ومتابعه الاعمال وازاله اي معوقات ورد الشيء لأصله عقب انتهاء الاعمال. 

وتنوه محافظه الجيزة ان الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الاعمال بالكامل لضمان امن وسلامه المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركه المرورية.
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