المحافظة: غلق جزئي لشارع ابن سينا وتقاطعه مع الجيزة يومين

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإجراء غلق جزئي لشارع ابن سينا وتقاطعه مع شارع الجيزة لمدة يومين ابتداء من صباح غد الجمعة وحتى السبت.





وتكون الاعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة ٥ صباحا فقط طوال فتره الاعمال وذلك لقيام شركه جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأعمال اصلاح كابل جهد متوسط طوارئ.





ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي جنوب بالأشراف ومتابعه الاعمال وازاله اي معوقات ورد الشيء لأصله عقب انتهاء الاعمال.



