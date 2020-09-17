صفقة جديدة قوية للأهلي ..تعرف عليها

أنهت إدارة النشاط الرياضي بالأهلي إجراءات التعاقد مع أحمد حمدي المحترف المصري في روستوف جورجيا.





ونجح رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في التوصل لاتفاق لضم اللاعب بعد اتصالات قام بها أشرف توفيق الذي اختار اللاعب .









ويحاول الأهلي بناء فريق قوي في السلة حيث أبرم العديد من الصفقات جعلته ينافس حتى اللحظات الأخيرة على بطولات الموسم الحالي.









وقررت ادارة النادي في وقت سابق صرف النظر عن إتمام التعاقد مع عاصم احمد مرعي لاعب كرة السلة المصري المحترف في الدوري الألماني نظرًا لـ مغالاة اللاعب في المقابل المالي الذي سوف يتقاضاه ، وذلك حفاظا على استقرار الفريق وتماشيا مع السياسة التي يتبعها النادي.



