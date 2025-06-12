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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عدد من الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عدد من الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عدد من الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني
محمد إبراهيم

نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدد من المشروعات للتدريب العملى المشترك لإدارة ومجابهة الأزمات والكوارث بمحافظات الفيوم ومطروح و كفر الشيخ ، بمشاركة الأجهزة التنفيذية لكل محافظة من خلال تنفيذ سيناريوهات تتضمن إصطفاف المعدات والمركبات والتأكد من كفاءتها وتفهم أطقم التشغيل لمهامهم، كما تم تفقد معسكرات الإيواء العاجل والتأكد من جاهزيتها.

وفى نهاية التدريب بالمحافظات تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الحبيبة.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري ندوة تثقيفية مجمعة بجامعة السويس بحضور 2000 طالب وطالبة وعضو هيئة تدريس من 9 جامعات حكومية وخاصة ، بالإضافة إلى تنظيم ثلاث ندوات تثقيفية بجامعات الفيوم ومطروح والسادات تم خلالها إلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التى تحيط بالدولة المصرية فى ظل المتغيرات الحالية على المستوى الدولى والإقليمى ، كذلك الدور والجهود التى تقوم بها الدولة فى مختلف المجالات ، أعقبها تكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم.

وفى ختام الندوات ألقى اللواء أ ح أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مشيراً إلى أهمية إمتلاك الوعى الصحيح بحجم التحديات الراهنة وكيفية مجابهتها على نحو يعلى مصلحة الوطن فوق كل إعتبار.

كما قام قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يرافقه عدد من طلبة وطالبات الجامعات المصرية بزيارة مصابى العمليات الحربية من أبطال القوات المسلحة بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل تقديراً لما قدموه من تضحيات لحماية الوطن وصون مقدساته.

ونفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري معرضي منتجات لأبناء مصر من ذوى الهمم بفندق ونادى القوات المسلحة برأس البر ودار المشاة بالقاهرة وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بهدف تسهيل عرض منتجاتهم ، فضلاً عن تنظيم عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية لإطلاعهم على جهود القوات المسلحة وإنجازات الدولة المصرية فى سبيل تحقيق رؤية مصر 2030.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على التعاون مع المجتمع المدنى والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.

قوات الدفاع الشعبي والعسكري الدفاع الشعبي والعسكري المجتمع المدني القوات المسلحة

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