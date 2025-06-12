بسبب حرارة الجو.. الطب البيطري يحذر من ثعابين الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التواجد في الأماكن المفتوحة، تزداد احتمالية ظهور الثعابين ولدغاتها المؤذية.

وحذرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري على صفحتها الشخصية بالفيسبوك الجميع أخذ الحيطة والحذر.

كما نصحت بأنه، إذا تعرض شخصا للدغة ثعبان فلا بد من اتباع الخطوات التالية فورًا:

ابقَ هادئًا لا داعي للذعر، السم لا يعمل بشكل فوري.

حاول تذكر شكل وحجم ولون الثعبان قدر المستطاع.

ثبت الجزء المصاب قدر الإمكان لمنع انتشار السم.

انزع أي مجوهرات أو ساعة من الطرف المصاب فورًا.



لا تخلع الملابس عن الجزء المصاب.



لا تحاول امتصاص السم ولا تجرّب طرقًا قديمة وخاطئة.



لا تحاول إخراج الدم أو جرح المكان.



لا تفرك الجرح ولا تضع عليه ثلجًا أو مواد كيميائية.



لا تربط الطرف المصاب بعصبة أو شريط ضغط.



اطلب المساعدة الطبية فورًا

واذهب لأقرب مستشفى لأخذ المصل المضاد للسم.

أعراض التسمم من لدغة الثعبان:

ألم وتورم في مكان اللدغة

انتشار الأعراض لأعلى الطرف (الذراع أو الساق)

قد تكون بعض اللدغات "جافة" بلا سم، ولكن لا تعتمد على الحظ!

نصائح طبية مهمة :

اذكر للطبيب شكل الثعبان ومكان العضة ووقتها.

لا تستخدم الأسبرين أو الأيبوبروفين لأنها تضعف تخثر الدم.

يمكن استخدام Tylenol لتخفيف الألم فقط.

التيتانوس خطر محتمل، حتى لو لم يكن السم موجودًا.

العلاج الطبي

يعتمد على نوع الثعبان وشدة السم، وقد يشمل:

الإسعافات الأولية

تحليل الدم

مراقبة الأعراض

إعطاء المصل المضاد إذا لزم الأمر

واخيرا :

في الحر الشديد، راقب أماكن جلوسك وخروجك، خاصة في المناطق الزراعية أو القريبة من الأشجار والصخور.