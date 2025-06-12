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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. ترقبوها هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025
نتيجة الشهادة الإعدادية 2025
ياسمين بدوي

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 .. يبحث عنه جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي و أولياء أمورهم على مختلف محركات البحث على الانترنت .

وعلم موقع صدى البلد من مصادره ، انه الوصول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمجرد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في كل محافظة من خلال الروابط التالية 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة القليوبية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الدقهلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة دمياط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الإسكندرية

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة البحيرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة بورسعيد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الاسماعيلية

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة السويس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الأقصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة أسوان

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة قنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة سوهاج

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة أسيوط

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة المنيا

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الوادي الجديد

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة بني سويف

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة البحر الأحمر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة كفر الشيخ

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة المنوفية

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الشرقية

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الغربية

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة شمال سيناء

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة جنوب سيناء

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة مطروح

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات

وتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات في جميع المحافظات الموجودة على مستوى الجمهورية بالدرجات وليس بالتقديرات أو الألوان.

حيث يجد كل طالب في قوائم نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس درجاته في جميع المواد الأساسية و المواد غير الأساسية و المجموع الكلي و مواد الرسوب إن وجدت.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. درجات المواد الأساسية والمجموع الكلي

اللغة العربية والخط العربي من 80
اللغة الإنجليزية من 60
الدراسات الاجتماعية من 40
الرياضيات من 60
العلوم من 40
المجموع الكلي من 280

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. درجات المواد غير المضافة للمجموع

 التربية الدينية من 40 

 التربية الفنية من 20 

 الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 20

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الشهادة الإعدادية 2025 نتيجة الشهادة الإعدادية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

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رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 برقم الجلوس .. ترقبوها بالدرجات

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