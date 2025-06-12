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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد نجاحه مع رامي عياش.. أدهم علي يطرح كليب "لعنه عليك" على خطى Ai

أدهم علي
أدهم علي
تقى الجيزاوي

طرح المطرب الشاب أدهم علي أحدث أغانيه التى تحمل عنوان "لعنه عليك" على خطى ال "Ai" فى إطار درامي بحت، عبر موقع الفيديوهات الشهير ال "يوتيوب" وبعض المنصات الموسيقية وجميع وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة.

وتقول كلمات الأغنية الآتي:

مبقاش يفرقلى خلاص ردك وحكايتى معاك منهيه 
ما تفوق واتكلم على قدك ماتعيشش اللحظه عليا 
انا مش بتكلم ع الفاضى وبلاش أفتحلك فى الماضى
وهسيبك تمشى المره دى مش رافع عينك يوم فيا 

سقطت ف نظرى يا خساره انا مش ها اتمسك بيك 
انا ربنا ورانى اشاره ورا ضهرى أنى أرميك
خُد بالك دنيا ودواره وجراحى لعنه عليك

ما جاتلك فرصه تختارنى واخترت تسيبنى زمان

ها أبيع العشره واعذرنى مش هديك تانى أمان 
مفيش ولا حاجه تجبرنى أفضل مع واحد خان

بعد ما كبرتك ويايا بتقول مبقتش عايزنى 
يرحم أيام وانت معايا وبتمشى الخطوه ب إذنى

دلوقتى عليا بتتجرأ وبقيت من حبى بتتبرأ 
وبناقص منك واتطرأ خلينى أخلص من حزنى

وجدير بالذكر بأن كليب "لعنه عليك"، هو من غناء المطرب ادهم علي ومن كلمات مودي نبيل وألحان محمود صلاح وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري وإخراج محمد سامى.

وفى سياق آخر حقق المطرب الشاب ادهم علي فى ثاني أيام عيد الأضحي المبارك المنصرم نجاحا لافتا فى أحياء العديد من أغانيه المتنوعة فى آخر حفلاته بمشاركة البوب ستار رامى عياش أحد الفقرات الغنائية للحفل بإحدى القري السياحية بمدينة مرسي علم وسط إقبال وحضور جماهيري ضخم.

ويذكر أن المطرب ادهم علي طرح مؤخرا كليب يحمل عنوان "قالولك عني ايه خلاك تودعني" على خطى الفيديو "Lyrics"، وحقق نجاح كبير على السوشيال ميديا وهو من كلمات وألحان محمود هلال وتوزيع بلوكا المزيكاتي وميكس وماستر عمرو الخضري.

أدهم علي اغاني أدهم علي لعنه عليك

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