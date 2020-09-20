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أخبار العالم

بعد غياب يصل إلى ربع قرن.. من هو أول سفير للسودان في واشنطن

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:04 ص
سفير السودان بواشنطن
سفير السودان بواشنطن
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محمود نوفل
قدم السفير السوداني الجديد لدى الولايات المتحدة، نور الدين ساتي، أوراق الاعتماد إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وذلك بعد انقطاع دام لـ 23 عاما. 

ونرصد خلال السطور القادمة السيرة الذاتية للسفير السوداني الجديد لدي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعد "ساتي" دبلوماسي مخضرم، عمل سفيرا للسودان في باريس مطلع التسعينيات، ومن ثم تقاعد والتحق بالأمم المتحدة،وعمل في بعثاتها لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية، ورواندا.

و"ساتي" هو أكاديمي واستاذ جامعي وسفير ودبلوماسي، عمل بمواقع مختلفة بالخارجية السودانية وبعثاتها بالخارج

قاد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في بوروندي، بجانب شغله عدة مواقع في اليونسكو ومكاتبها في الخارج.

‏وعمل مستشارا لكل من مركز الحوار الإنساني بجنيف ومنظمة إدارة الأزمات بهلسنكي، وانخرط مع مركز ودرو ويلسون للسلام بواشنطن

صدرت للسفير "ساتي"، عدة كتب، من بينها "عجز القادرين، متمردون – تجربتي في فض النزاعات وحفظ السلام",.
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