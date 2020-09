خاص| الساحرة الصغيرة.. طفلة ألبانية تقلد المشاهير المصريين.. ووالدتها: نتمنى زيارة بلد الفن والجمال.. فيديو وصور

تقول الأم لـ «صدى البلد» عن مصر: "تعجبني مصر كثيرا، بلد جميل في كل شيء، ويحبون الفن كثيرا وخططنا هذا العام لقضاء إجازة في مصر ولكن بسبب فيروس كورونا المستجد لم نتمكن من زيارة مصر الجميلة، واكتفينا بمتابعة المشاهير على إنستجرم مثل مي حلمي، ياسمين عبد العزيز وغيرهم من المشاهير، وبهذا نكون اكتسبنا معرفة مسبقة بالشخصيات المشهورة في مصر التي عرفتهم من إنستجرام".









وتابعت الأم: "أقول بقناعة تامة أنني أود بشدة أن أزور مصر هي المكان الوحيد الذي أحلم بزيارته وأريد حقًا مقابلة بعض الشخصيات التي قلدتها".









تهوى مارج صاحبة الثلاثة أعوام والنصف تقليد المشاهير بمواقع التواصل الاجتماعي والفنانين، بمجرد مشاهدة صورة جديدة بإطلالة مختلفة حتى تقوم بتقليدها، لتتصدر موقع الصور "إنستجرام" بمشاركات لصور خاصة بها تقلد فيها إطلالات المشاهير، اختلاف الثقافة واللغة، لم تكن عائقا لمعرفة مارج بالمشاهير العرب والمصريين بالأخص، وتقول والدتها لـ «صدى البلد» أنها عرفت مصر لأنها بلد الأهرامات ووصفتها بأنها البلد الوحيدة الذي تتوق لزيارته قريبا، "أتمنى أن أزور مصر وأشاهد الأهرامات والآثار العريقة".









ظهور مارج على مواقع التواصل الإجتماعي يأتي وفق ضوابط محددة تتناسب مع خصائص الطفلة، خاصة أنها تعمل في مجال الإعلانات منذ أن كان عمرها عاما واحدا، وتقول والدتها إنها ظهرت في إعلانات دعائية لمصنع ألبان شهير في أتيرانا، ومنذ هذا الإعلان وتوالى ظهورها في الإعلام الألباني.









تقلد مارج المشاهير في إطلالاتهم والحركات التي يؤدونوها وفي بعض الأحيان تعابير الوجه أيضا، وعندما بلغت من العمر سنة ونصفا، أصبحت جزءًا من المجلات الأكثر شهرة "Living" و "Class" و "People star"، وعندما أتمت عامها الثاني في عام 2018 فازت بلقب "Miss Little RED AND BLACK"، وبعدها تمت استضافتها في العديد من البرامج التلفزيونية المختلفة: Vizion Plus ، و Ora News .









بمشاهدة مواقع التواصل الاجتماعي مع والدتها لاحظت الأم أن مارج تقلد تعابير وجه المشاهير، وهنا اكتشفت الموهبة الجديدة للساحرة الصغيرة، حيث قلدت تماما مشاهير من ألبانيا وممثلين أجانب، ونشرت الأم أول محاولة تقليد لمارج للمذيعة الشهيرة روزا لاتي، وحققت نجاحا بإعادة تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي.









بعد ذلك قابلت مارج واحدة من أشهر مطربي ألبانيا وهي نيريتان أوكيميري، وبدا نجم مارج بازغا في الظهور للمناسبات الوطنية، وبعدها تم استخدام صورها لبعض متاجر ملابس الأطفال في ألبانيا وفي الخارج، وحاليا هي مستمرة في تقليد الشخصيات المختلفة.