لراغبي الالتحاق بالجامعات المصرية.. كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة للتقديم

أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لكل الطلاب الراغبين في التقدم أو استكمال الأوراق للدراسة في مصر عن الأوراق و المستندات المطلوبة.

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وتشمل الأوراق المطلوبة من الوافدين :

1- أصل شهادة الثانوية موثقة ومصدقة من السفارة المصرية

2- صورة جواز السفر (ساري)

3-صورة شهادة الميلاد

4-عدد 7صور شخصية 4 فى 6

5- سداد المبلغ المستحق المثبت بالترشيح المبدئي (خدمات التنسيق +حداثة المؤهل)

طرق الدفع إلكترونيا :

من صفحة التقديم اضغط على Free Pay

هتتنقل إلى لصفحة الدفع واللي فيها هتختار Visa أو Mastercard

تتبع خطوات ملء البيانات.

-لا يعد القبول النهائي إلا بعد استيفاء جميع البنود السابقة.

- ضرورة إرسال رقم للتواصل بالواتساب.

-على الطالب أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي الحضور لاستلام إفادة الترشيح ولن يتم إرسالها عبر البريد.

وقدمت الإدارة التهنئة لطلاب الثانوية بالكويت، مؤكدة أن مبادرة ادرس في مصر ستاعدهم في حجز مقعدهم الآن بالشهادة الثانوية وجواز السفر فقط أسهل وأسرع طرق التقديم الالكترونية للدراسة في مصر وفي أفضل الجامعات المصرية كما يمكنهم التواصل عن طريق: www.wafeden.gov.eg

بينما اجرت اول لقاء تعريفي لطلاب مملكة البحرين عبر البث المباشر، وللطلاب الحاصلين على الثانوية الفلسطينية، يتم الترحب بالطلاب الفلسطينين الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية، ويمكنهم استكمال أوراقهم وشروط التقديم لحاملي شهادة الثانوية من فلسطين هي:

1- لابد أن تكون الشهادة أصلية موثقة ومصدقة من السفارة والخارجية .

2- سداد رسوم الترشيح المبدئي .

3- صورة من التوكيل والأصل للاطلاع عليه.

لو عندك أي استفسار ابعتلنا على الصفحة

قالت الدكتورة رشا كمال رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن العام الدراسي المقبل سيشهد أنشطة أونلاين للطلاب الوافدين، بالإضافة إلى أن الكليات بدأت بالفعل تقدم ورش العمل أونلاين.

وأضافت "كمال" أن ذلك ضمن خطة وزير التعليم العالي قبل ظهور فيروس كورونا من أجل تطوير المناهج التعليمية وتطبيق التعليم الهجين والذي استطاعت الوزارة بدء تطبيقه في وقت وجيز.

واوضحت في تصريح لموقع صدى البلد : "سنوفر تسهيلات لطالب الدراسة عن بُعد ليكون قادرا على مواصلة دراسته ويكون له مقعد داخل الجامعات"، مشيرة إلى أن الإدارة حرصت على التواجد مع الطلاب داخل الجامعات حيث نجحت في أن يكون هناك إدارة للوافدين بكل جامعة يشرف عليها أستاذ أكاديمي، إضافةً إلى زميل إداري، والاثنان معهما فريق عمل للرد على طلابهما سواء كانوا في سنوات النقل أو الفرق النهائية، بحيث يتم الرد عليهم على مدار الـ 24 ساعة إلى جانب التواجد الشخصي عبر الهاتف.

وأكدت رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن قدرة مصر على السيطرة على الوضع بالنسبة لفيروس كورونا سيجعلها من الدول الأكثر استقطابا للطلاب الوافدين في المنطقة، مشيرة إلى أن الإدارة هذا العام لا تطمح إلى زيادة أعداد الطلاب الوافدين الذين تستقبلهم سنويا.

وأوضحت الدكتورة رشا كمال، أنه من الصعب جذب الطلاب الوافدين في ظل هذه الظروف لذا درسنا الدول المنافسة وما تقدمه من خدمات إلكترونية وعملنا عليها، مشيرة إلى أنه كان هناك خوف كبير من الطلاب وأولياء الأمور، لذا أطلقت الإدارة مبادرة stay at home ، إضافةً إلى العديد من المبادرات الأخرى.