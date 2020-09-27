وزير الشباب والرياضة يتحدث عن دور مراكز الشباب في نشر الوعي..فيديو

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تبذل جهد كبير من أجل أكمال تكوين شخصية الفرد، متابعا: الشخصية المتكاملة تتمثل في التكامل البدني والعقلي والاجتماعي، ولهذا يجب أن نقدم للفرد ومنذ البداية المعرفة الصحيحة والرياضة السليمة.



وأضاف خلال حواهر ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "ten"، وزارة الشباب تقدم العديد من المشروعات والمبادرات الخاصة بالشباب والتنشئة الصحيحة، معقبا: مراكز الشباب بتقدم مواهب شبابية على أعلى مستوى.



وأوضح أن الوزارة لديها مايقارب من 4330 مركز شباب في أنحاء الجمهورية بالكامل، متابعا: وزارة الشباب تسعى للرقمنة، وذلك من خلال التعاون مع وزارة الاتصالات.



ولفت إلى أن هناك وحدة ربط إلكتروني مع مراكز الشباب بالإضافة إلى توحيد البرامج المقدمة للشباب على مستوى المراكز الشابية، كما أن الوزارة تقوم بعمل لقاءات حوارية داخل الوزارة من أجل تنوير وأكمال الوعي لدي الشباب.



وتابع: البرامج الموجه في المحافظات بتكون برامج موحدة على مستوى المحافظات، وذلك لإستهداف تطوير المجال الشبابي والرياضي، مشددا على أن وزارة الشباب تضع خطة للحوار تشمل الشباب المتواجدين بالداخل والخارج أيضا.