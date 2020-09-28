أشرف صبحي: نعمل على إنشاء محاكاة لمجلس الوزراء داخل الوزارة.. فيديو

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن خريجي شباب الطلائع والبرلمان من الوزارة يتواجد جزء منهم حاليا داخل مجلس الشيوخ والنواب، ولهذا تسعى الوزارة إلى تكريس الثقافة التشريعية وشرح مفهوم الأدوات الرقابية للشباب.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "ten"، الوزارة تدرس إنشاء محاكاة لمجلس الوزراء داخل الوزارة بالإضافة إلى تواجد برلمان الطلائع والشباب، وذلك من أجل تكوين منظومة سياسية كاملة داخل الشباب والرياضة.



وأكمل: تواجدت في العديد من المجتمعات الأجنبية ولكني لم أرى اهتمام وقناعة بدور الرياضة في أي منهما مثلما رأيتها من جانب سيادة الرئيس، مشددا على أن الرئيس السيسي دائما ما يهتم بشكل وصحة المواطن سواء كان رياضي أو لا قبل بطولاته وإنجازاته.



وشدد على أن التنمية الرياضية السليمة تعد أمن قومي حاليا، الوزارة بتقدم توعيه صحية من أجل توعية المواطنين من اخطار السمنة والسكر وضغط الدم، متابعا: هناك تعاون مع وزارة الصحة والتعليم من أجل العمل على التنشئة الرياضية للشباب.