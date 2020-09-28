عن طريق التنمية المستدامة.. صبحي يكشف دور وزارة الشباب في التأهيل لسوق العمل.. فيديو

أهداف التنمية المستدامة تشمل تحسين النمط الصحى للمواطنين، التنمية الرياضة للمجتمع، توسيع قاعدة الرياضة فى مصر، إطلاق المهارات الإبداعية، اكتشاف الرياضيين والموهوبين وتوعيهم، توفير الخدمات الشبابية والرياضة فى المحافظات، بث روح الولاء والانتماء بين النشء والشباب، وتدعيم الوعى السياسى وتعميق النشأة السياسية، وتنمية الموارد وصولًا للتمويل الذاتى فى المجالين الرياضى والشبابى

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وأكمل: وزارة الشباب تعمل وفقا لخطة منهجية تهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال تقديم العديد من مبادرات التأهيل للتوظيف منها مبادرة "طور وغير"، بالإضافة إلى وجود معسكرات للأبتكار وتدريبات حرفية لتنمية المواهب لدى الشباب، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر المتواجدة في المجالات المختلفة.



وأضاف خلال عامين استطاعت الوزارة توفير مايقارب من مليار ونصف المليون، وذلك عن طريق التعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير 800 مليون حنيه أيضا، أي أن الوزارة وفرت خلال عامين 2 مليار جنيه للدولة.



قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تهتم ببرامج التنمية المستدامة من أجل تأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر من أجل القضاء على البطالة، وأيضا تحسين النمط الصحي للمصريين وتنمية الوعي الثقافي والعلمي، بالإضافة إلى المشاركة السياسية، وغيرها من الأهداف.وتابع خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "ten"،

وأشار إلى وجود مايقرب من 260 مشروع التى تم تدشينها مؤخرا، من أجل إدارة قطاع الرياضة من مفهوم اقتصادى واستثمارى، من خلال إنشاء العديد من المشروعات مع الأندية.

وأوضح الوزير أنه تم إطلاق مشروع قومى "للموهبة والناشئين"، بجانب مشروع "البطل الأولمبي"، والذين يطبقا معايير علمية وبدينة لانتقاء أفضل المتدربين، كما تم تخصيص ميزانية لافتتاح وصيانة 215 مركزًا للناشئين على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن الإعلام الرياضي شريك نجاح في المنظومة الرياضية، وعليه إبراز دور الدولة وماتقوم به.





