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رياضة

15 دقيقة.. ليفربول يستحوذ ويهدد مرمى أرسنال.. ورفاق النني صامدون

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:24 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
مرت 15 دقيقة من أحداث مباراة فريقي ليفربول وارسنال في قمة الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي.

ساديو ماني تحصل على البطاقة الصفراء بعد ضربه كيفن تيرني مدافع ارسنال بالكوع في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة 11، كان فان دايك قريبًا من تسجيل الهدف الأول لكن ديفيد لويز أبعد كرته الرأسية عن مرمى ارسنال.

ونفذ روبرتسون ضربة ركنية قابلها صلاح برأسه لكنها علت عارضة لينو.

ويشارك المصريان محمد صلاح ومحمد النني أساسيان في مباراة فريقهما اليوم، في تكرار للمباراة التي جمعت  أيضًا ليفربول وارسنال على كأس الدرع الخيرية والتي انتهت بفوز ارسنال.

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع برصيد 6 نقاط، فيما يحتل نادي ارسنال المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف فقط عن ليفربول.


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