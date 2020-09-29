ورشة عمل بـ زراعة الفيوم توصي بالتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية

أكد الحاضرون في ورشة عمل دور الزراعة العضوية في النهوض بمنظومة إنتاج النباتات الطبية والعطرية التي أقيمت بمديرية الزراعة بالفيوم بالتعاون مع المعمل المركزي للزراعة العضوي، على آليات النهوض بزراعة وصناعة النباتات الطبية والعطرية بالمحافظة، والأهمية الاقتصادية والطبية للنباتات الطبية، والصعوبات التي تقابلها، مثل جودة المنتج والأصناف الجديدة المطلوبة في الأسواق العالمية والمحلية، وكذلك تقديم الدعم الفني للمزارعين والمصدرين والمنتجين، والآفاق المستقبلية لهذه الزراعات، خاصة أن الفيوم تمتلك ميزة نسبية في هذا المجال.

كما ناقشت الورشة -بحسب بيان الثلاثاء- الوضع الحالي للنباتات الطبية والعضوية في المحافظة والتعرف بالزراعة العضوية والمعايير المنظمة لها والمواد المسموح باستخدامها، وذلك التعريف بالمركبات التي ينتجها المعمل المركزي للزراعة العضوية ودورها في تغذية الأمراض ومقاومة الآفات تحت نظم الزراعة العضوية، وأيضًا الاقتصادية الزراعية العضوية.

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وتحدث الدكتور ربيع مصطفى، وكيل الوزارة، عن بعض تفاصيل استراتيجية المحافظة للنهوض بقطاع النباتات الطبية والعطرية، مشيرًا إلى أنه من خلال الدراسة الدقيقة والميدانية لكافة مكونات منظومة الاستثمار في هذا المجال والوضع القائم من كافة النواحي، اتضح أنه للنهوض بالقطاع توجد مجموعة من التحديات والأهداف التى تم إعداد دراسة شاملة خاصة بهذا الشأن، مؤكدا أن بعض تلك التحديات والأهداف والتي من خلال العمل على توفير منتج ذات ماركة محددة تواكب متطلبات واشتراطات السوق العالمي.

وقام بتوعية صغار المزارعين بأهمية الانخراط فى منظومة أكبر والالتزام بالمعايير الدولية الحالية والمستقبلية اللازم توافرها فى المنتج حتى يمكن تصديره.

مؤكدا على أن ذلك لن يتم إلا بتسهيل الدعم الفنى لصغار المزارعين، وتعاون المزارع نفسه، والذى لن يحدث إلا عندما يستطيع الوفاء بالتزاماته المادية وضمان استمرارية ذلك.

شارك فى الندوة الدكتورة مايسة لطفي مدير المعمل المركزى للزراعه العضوية والدكتور خالد السيد باحث اول والدكتور مدين محمود باحث بالمعمل المركزي للزراعه العضوية ومهندسي إدارة المكافحة والبساتين والارشاد بالمديرية والإدارات التابعة لها.