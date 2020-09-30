جائحة كورونا تهدد 46 مليون وظيفة مرتبطة بقطاع الطيران حول العالم

أعلنت مجموعة عمل النقل الجوي، اليوم الأربعاء، أن الركود في عمليات السفر بسبب جائحة فيروس كورونا يمكن أن تتسبب في خسارة 46 مليون وظيفة حول العالم.





وتوقعت المجموعة أن الركود في مجال صناعة السفر وتعافيه البطئ من شأنه أن يهدد 4.8 مليون عامل في مجال الطيران، وأكثر من نصف إجمالي الوظائف المدعومة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من قبل القطاع والبالغ عددها 87.7 مليون وظيفة، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.





وقال ميشيل جيل، الذي يدير المجموعة التي تمثل شركات الطيران والمطارات وصناع الطائرات واللاعبين الآخرين في القطاع: "نحن نعلم أن الكثير من الوظائف في مجال النقل الجوي وجزء كبير من الاقتصاد الذين يعتمدون على الطيران في خطر".





وبحسب "رويترز"، فإن التحذير جاء بعدما خفضت شركات الطيران توقعاتها لحركة الطيران في 2020 في ظل تجدد تفشي فيروس كورونا والقيود على السفر وهو ما ألقى بظلاله على التوقعات.



وتضغط شركات الطيران على الحكومات لرفع الحجر الصحي وغيره من قيود السفر المسؤولة عن تفاقم التراجع وإجراء فحوصات سريعة لمرض كوفيد-19 في المطارات بدلا من ذلك.





وأظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 33.6 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.





وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 33 مليونا و 642 ألف و602 حالة.





و تجاوز عدد الوفيات المليون حالة وبلغ مليون و 7 آلاف و 769حالة.