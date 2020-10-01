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رياضة

نجم الأهلي السابق يشيد بـ اختيار موسيماني لقيادة الفريق

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:11 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أشاد محمد عبدالجليل، نجم الأهلي السابق، بسرعة قرار مجلس إدارة القلعة الحمراء، بالتعاقد مع مدير فني أجنبي؛ عقب رحيل السويسري "رينيه فايلر" عن تدريب الفريق.

وقال "عبدالجليل"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten"، "موسيماني على دراية تامة بالنادي الأهلي، ويعلم كل كبيرة وصغيرة داخل أفريقيا، ولديه خبرة كبيرة فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، وأنسب مدير فني في الوقت الحالي".
 
وأضاف "مجلس الأهلي نجح فى الحقيقة فى حسم ملف المدير الفني سريعًا عقب أزمة رحيل فايلر، والجنوب أفريقي جعل من صن داونز فريقا أوروبيا".

ويصل الجنوب أفريقي موسيماني إلى مطار القاهرة وسط سرية تامة من مسئولي القلعة الحمراء لتولي تدريب فريق الأهلي.

وكشفت مصادر خاصة بالأهلي أن موسيماني وقع رسميًا علي عقود تدريب الفريق لمدة موسمين مقابل 125 ألف دولار شهريًا.

وقالت المصادر إن موسيماني سوف يصطحب 3 مساعدين علي أن يستمر ميشيل يانكون في منصب مدرب حراس المرمي وسامي قمصان مدرب مساعد وسيد عبدالحفيظ في منصب مدير الكرة.

ومن المقرر أن يعلن مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا طارئًا للإعلان عن فسخ تعاقد فايلر والتعاقد مع موسيماني.

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