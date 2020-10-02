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توك شو

فيديو حصري لـ أحمد موسى.. الخائن محمد علي يتطاول على المصريين

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:02 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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محمود محسن
قال الإعلامي أحمد موسى  "الولد الحرامي اللى قاعد فى اسبانيا طالع بيشتم المصريين وشتم الناس وقال أن عيالي أهم من الشعب المصري" وسبه بألفاظ سيئة.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد: "انت بتنصب على الناس الفيديو اللى هوريهولك بيشتم فيه الشعب المصري ويعكس قول الحقيقة اللى احنا عارفينا".

وعرض مقدم برنامج على مسئوليتي، فيديو حصري للخائن محمد علي  وهو يسب المصريين ويقول "أن ولادى عندى أهم من مصر"، مؤكد أنه يوجد أيضا فيدوهات كثيرة لهذا الخائن.

وتابع موسى أن خطة هذا الخائن هي إحداث قلاقل في مصر مقابل حفنة من الأموال فهو خائن ومتأمر على مصر والشعب المصري.

وأشار مقدم برنامج على مسئوليتي إلى أن الشعب المصري المحترم يجب أن يكون واعي بمخططات هؤلاء الخونة الذين يرغبون في النيل من الدولة المصرية.

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