دوري أبطال آسيا.. عبدالرزاق حمد الله يقود هجوم النصر أمام بيرسبوليس

ويسعى النصر بقيادة نجمه المغربي عبدالرزاق حمد الله في مواصلة كتابة التاريخ بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والتأهل إلى المباراة النهائية.

وجاء تشكيل النصر السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: براد جونز

خط الدفاع: عوض خميس - عبدالله مادو - مايكون بيريرا - سلطان الغنام.

خط الوسط: عبدالله الخبيري - عبدالمجيد الصلهيم - خالد الغنام.

خط الهجوم: بيتي مارتينيز - عبدالفتاح عسيري - عبدالرزاق حمد الله.

كان النصر تأهل إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على التعاون بهدف نظيف في المباراة الماضية، بينما صعد بيرسبوليس على باختاكور الأوزبكي بهدفين دون رد.





وسيضمن الفائز في مباراة اليوم المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021، التي ستقام في الصين.