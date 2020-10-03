AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دوري أبطال آسيا.. عبدالرزاق حمد الله يقود هجوم النصر أمام بيرسبوليس

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:06 م
عبدالرزاق حمد الله
عبدالرزاق حمد الله
محمد السعيد
أعلن روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر السعودي التشكيل الأساسي لمواجهة بيرسبوليس الإيراني، ضمن منافسات نصف نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا.

ويسعى النصر بقيادة نجمه المغربي عبدالرزاق حمد الله في مواصلة كتابة التاريخ بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والتأهل إلى المباراة النهائية.


وجاء تشكيل النصر السعودي كالتالي:


حراسة المرمى: براد جونز

خط الدفاع: عوض خميس - عبدالله مادو - مايكون بيريرا - سلطان الغنام.

خط الوسط: عبدالله الخبيري - عبدالمجيد الصلهيم - خالد الغنام.

خط الهجوم: بيتي مارتينيز - عبدالفتاح عسيري - عبدالرزاق حمد الله.

كان النصر تأهل إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على التعاون بهدف نظيف في المباراة الماضية، بينما صعد بيرسبوليس على باختاكور الأوزبكي بهدفين دون رد.

وسيضمن الفائز في مباراة اليوم المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021، التي ستقام في الصين.

وسبق وأن ألتقى النصر نظيره بيرسبوليس في 3 مواجهات بدوري أبطال آسيا، فاز العالمي في مواجهتين، مقابل لقاء للفريق الإيراني.

وسجل النصر 7 أهداف في مرمى بيرسبوليس خلال الثلاث مواجهات، بينما استقبلت شباكه هدفين فقط.

ويعد الغاني أوهين كيندي لاعب النصر السابق هو هداف تاريخ مواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف.
Advertisements

موضوعات متعلقة

الهلال السعودي يفوز على باختاكور الأوزبكي بهدفين في دوري أبطال آسيا

تعرف على تشكيل النصر لمواجهة سباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

النصر السعودي يفوز على أصفهان الإيراني.. والتعاون يخسر من بيرسبوليس

دوري أبطال آسيا.. الهلال السعودي يبحث عن بطاقة التأهل أمام باختاكور الأوزبكي

مواجهة سعودية..تعرف على قرعة الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا

أبرز خمس أسباب وراء تفوق النصر على التعاون بقيادة كارتيرون

ترشيحاتنا

مكوينا يرفض الانتقال لتدريب الأهلي مع موسيماني ويفضل البقاء في صن داونز

بعد تصدره جوجل.. 30 صورة من حفل زفاف أمير شاهين

كيف أصيب ترامب بفيروس كورونا؟

إعلان مهم من هيئة قضايا الدولة لخريجي جامعتي الزقازيق وطنطا

باللون الفضي.. دينا الشربيني تخطف الأنظار في حفل زفاف شقيق إلهام شاهين

تفوق حالات الشفاء على الإصابات فى السعودية.. خريطة كورونا في المملكة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر سكودا كودياك skoda kodiaq 2020 اليوم في مصر.. صور

كيف أصيب ترامب بفيروس كورونا؟

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة