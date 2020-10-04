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تعليم

تعيينات جديدة بجامعة عين شمس

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:49 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي
أصدر د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بتعيين الاستاذ الدكتور إيهاب محمد عبد العزيز عيد الاستاذ بقسم الدراسات الطبية للطفل بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس رئيسًا لمجلس القسم لمدة ثلاثة أعوام.

كما أصدر رئيس جامعة عين شمس قرارا بقيام السيد الدكتور عمرو محمد عبد الله نحلة الاستاذ المساعد بقسم الإعلام و ثقافة الطفل بكلية الدراسات العليا الطفولة رئيسًا لمجلس القسم لمدة عام.
 
جدير بالذكر. تحت رعاية د. الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تقام مساء غد الإثنين فعاليات الاحتفالية الكبرى التي تنظمها الجامعة إحياءًا لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك على مسرح الجامعة في تمام الساعة السابعة مساء.

تشمل الاحتفالية مجموعة مختارة  من الفقرات الغنائية  لمنتخب الجامعة في الموسيقى والكورال والفنون الشعبية بالإضافة إلي العرض المسرحي (أمير الشهداء) الذي تم إنتاجه خصيصًا احتفالًا بهذه الملحمة الوطنية.

يذكر أن هذه الاحتفالية تقام على مسرح جامعة عين شمس بعد التجديدات الضخمة التي شهدها المسرح مؤخرًا.
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