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رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي صلاح في أستون فيلا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:59 م
صدى البلد
إسماعيل محمود

خسر فريق ليفربول أمام مضيفه أستون فيلا بسبعة أهداف مقابل هدفي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.


وبرغم هزيمة ليفربول التاريخية إلا أن نجمنا محمد صلاح، استطاع تسجيل هدفي ليفربول في مباراة الليلة، ليرفع رصيده من الأهداف للهدف الخامس في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.


ونتسعرض تباعًا جدول ترتيب هدافي البريميرليج بعد نهاية الجولة الرابعة.


المركز الأول: سون هيونج مين، توتنهام، 6 أهداف.

المركز الثاني:كالفريت لوين، إيفرتون، 6 أهداف.

المركز الثالث: محمد صلاح، ليفربول، 5 أهداف.

المركز الرابع: جيمي فاردي، ليستر سيتي، 5 أهداف.

المركز الخامس: نيل موباي، برايتون، 4 أهداف.

المركز السادس: كالوم ويلسون، نيوكاسل، 4 أهداف.

المركز السابع: هاري كين، توتنهام، 3 أهداف.

المركز الثامن: خاميس رودريجيز، إيفرتون، 3 أهداف.

المركز التاسع: جاك جيراليش، أستون فيلا، 3 أهداف

المركز العاشر: لي بامفورد، ليدز يونايتد، 3 أهداف.

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