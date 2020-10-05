AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سيرة حب تعود لجمهورها غدا تزامنا مع احتفالات أكتوبر

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:20 ص
صدى البلد
آيه عاطف
على صفحات تواصله الاجتماعي بث الفنان والكاتب الصحفي ناصر عبدالحفيظ، مجموعة من الصور التي تجمع بينه وبين نجم العرض إيهاب فهمي مجسدا شخصية الموسيقار بليغ حمدي.

الفنان تامر سعيد الذي يجسد شخصية العندليب عبد الحليم حافظ  مشيرا إلى المشاهد التي يجسدها بينهم لشخصية الخال  الشاعر الكبير الراحل عبدالرحمن الأبنودي والتي يستعيد من خلالها كيفية ميلاد قصيدة عدي النهار و احلف بسماها.

كما أشار ان العرض يقدم للموسم الثالث بنجاح تعود رائعة المسرح الغنائي الإستعراضي سيرة حب بنجاح على خشبة مسرح البالون بالعجوزة تزامنا مع إحتفالات أكتوبر.

العرض إنتاج قطاع الفنون الشعبية الفرقة الغنائية الإستعراضية بقيادة بطولة الفنان إيهاب فهمى ومجدى صبحى واحمد الدمرداش ورحاب مطاوع وشيكوا وناصر عبد الحفيظ  ونهلة خليل وعماد عبد المجيد وعمرو أصلان تأليف ايمن عبد الحكيم وإخراج فارس المسرح الإستعراضي المخرج د/عادل عبده.
Advertisements

موضوعات متعلقة

9 عروض مسرحية في استقبال جمهور المسرح

فى ذكرى رحيل بليغ حمدى.. مداح القمر صاحب روائع الألحان

تعرف على سر تسمية مسرح البالون بهذا الاسم.. وتاريخ ارتباطه بيوسف وهبى وفرقة رضا

عودة العرض المسرحى "سيرة حب" على مسرح البالون

بعد نجاحها .. إعادة عرض مسرحية سيرة حب على البالون

ترشيحاتنا

وضع بصماته على الفريق.. شاهد ما قاله شوبير عن مدرب الأهلي الجديد وأزمة ساسي

فضيحة.. مرتضى منصور بعد قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه 4 سنوات: هشام حطب يتحدى البرلمان

السيسي : حريصون على تقديم مصر لخبرتها التنموية إلى كينيا في مجال المشروعات القومية

وصلتى رسالة من قطر.. مرتضى منصور:أنا مش قليل الأدب ولساني مش طويل.. فيديو

خالد الغندور: تم استثناء الأهلي من لائحة مباريات ثمن نهائي كأس ‏مصر

بسبب مباراة القمة.. مرتضى منصور يهدد ويتوعد محمد فضل واللجنة الخماسية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فتاة عالقة داخل غسالة ملابس وفرقة طوارئ تتدخل لإنقاذها.. فيديو

ماذا يحدث عند تناول الفلفل الحار يوميا؟.. أهم الفوائد والأضرار

بالأوف شولدر.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة