برفع العلم.. رانيا يوسف تحتفل بذكرى 6 أكتوبر على طريقتها الخاصة

احتفلت الفنانة رانيا يوسف بذكري 6 أكتوبر ونشرت صوره جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت رانيا و في يدها علم مصر وعلقت قائلة: " تأتي ذكري أكتوبر ورفع العلم المصري علي أرض سيناء وعبور القناه درس نفتخر به كل جيل، علم مصر سيظل مرفوعا دائما بقوتنا واتحادنا ضد أي عدو، ‏لنا وطنٌ بأَنفسِنا نَقيه وبالدُّنيا العريضة ِنَفتديه".





وتشارك رانيا الان في تصوير مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الثاني ، وهو إنتاج ‏شركة‎ S Productions ‎لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The ‎Virgin‎.





ويشارك في بطولة المسلسل كلا من رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار ‏محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.





من ناحية أخرى، شاركت "رانيا" في بطولة مسلسل "الحرامي" الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية.





مسلسل "الحرامي" 10 حلقات، بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، وأحمد داش، وكارولين عزمي، ورنا رئيس، ومن إخراج محمد سلامة