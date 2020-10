برفع العلم.. رانيا يوسف تحتفل بذكرى 6 أكتوبر على طريقتها الخاصة

View this post on Instagram

تأتي ذكري أكتوبر ورفع العلم المصري علي أرض سيناء وعبور القناه درس نفتخر به كل جيل، علم مصر سيظل مرفوعا دائما بقوتنا واتحادنا ضد اي عدو. ‏لنا وطنٌ بأَنفسِنا نَقيه وبالدُّنيا العريضة ِنَفتديه ‎