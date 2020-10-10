تعرف على مناطق فصل الكهرباء بدمياط ..الثلاثاء المقبل

أعلن قطاع الكهرباء بدمياط ، في بيان صادر عنه اليوم، فصل التيار عن عدد من الخطوط في مركز كفر سعد، يوم الثلاثاء المقبل، بسبب أعمال الصيانة وتطوير المحولات.

وأضاف القطاع في البيان ، أنه سيجري فصل مغذيات خط التوزيع في هندسة كفر سعد، ومن المقرر أن تتأثر كل من قرى "السوالم والزهراء ومقطع ميت أبو غالب، وعزبة أبو طه والطريق السريع".

وأشار البيان الى سيجرى فصل مغذي السنترال من لوحه توزيع كفر سعد في التاسعة صباحا، وحتى الثانية ظهرا لعمل صيانة للمحولات.

واهاب القائمين على قطاع كهرباء دمياط ، المواطنين بان الانقطاع سيستمر لساعات لحين صيانة المحولات وسيتم عودة التيار الكهربائي مرة اخرى.





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