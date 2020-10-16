AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عمرو الليثى يكشف عن قصة إنسانية مؤثرة في أولى حلقات واحد من الناس على "الحياة"

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:26 م
الإعلامي عمرو الليثي
الإعلامي عمرو الليثي
Advertisements
توك شو
استعرض الإعلامي عمرو الليثي، قصة إنسانية مؤثرة في أولي حلقات واحد من الناس علي قناة الحياة.

وقال الليثي:" القصة الإنسانية التي نعرضها اليوم ببرنامج واحد من الناس على الحياة توجع القلب بتفاصيلها الحزينة ومشاعر القسوة ، وهي لعم رجب محمد .. 65 سنة كان تاجر معروف وعنده محل فى حى السبتية وهو اب لاربع اولاد ( بنتين وولدين )  وانفصل عم رجب عن زوجته وعاش لوحده وأصيب بعدة أمراض كانت نتيجتها انه حصل له بتر فى قدمه وباع كل ما يملكه حتى يصرف على علاجه لكن تخيلوا ان أولاده تخلوا عنه ورفضوا مساعدته حتى بعدما باع شقته  وبقى بدون مأوى ولا رعاية وعاش عم رجب فى الشارع بدموعه وحسرته على أولاده ، حتى تم إنقاذه من الشارع ليسكن بأحد دار المسنين".

وقام الليثى بالذهاب بكاميرا واحد من الناس ولقاء عم رجب والذى سيكشف ما وصل اليه جحود الأبناء مع والدهم.

يذاع برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء الجمعة والسبت من كل أسبوع على شاشة الحياة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ظهور جديد لـ عمرو الليثي على شاشة الحياة

عمرو الليثي: واحد من الناس يواصل رسالته كأول وأكبر بوابة خير وعطاء على الشاشة

رسالة صادمة لحمو بيكا.. أسرار جديدة من حياة حمادة هلال مع عمرو الليثي في أولى حلقات واحد من الناس

حمادة هلال يوجه عدة رسائل لحمو بيكا ولوالدته من خلال برنامج "واحد من الناس"..فيديو

ترشيحاتنا

اشتباه بعمل إرهابي.. التفاصيل الكاملة لقطع رأس مدرس تاريخ قرب باريس

دفاع النواب توضح هدف محمد علي من فيديو مهاجمة الشهيد منسي

كما حدث مع فتاة المعادي| فيديو يرصد لحظة سرقة حقيبة سيدة بالقوة في الشرقية

وقف تمديد جوازات سفر المصريين في الكويت

16 حالة في 24 ساعة.. كورونا يضرب فرق دورى أبطال إفريقيا والكونفدرالية

قرار جديد من الزمالك بشأن فرجاني ساسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخفت حملها عن زوجها| أمريكية تلقي طفليها حديثي الولادة في القمامة.. تفاصيل

عشان أطفالك.. طريقة عمل كب كيك البطاطس

بعد جلسة تصوير شبابية.. 10 صور لـ سميرة سعيد في إطلالة رقيقة