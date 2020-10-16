عمرو الليثى يكشف عن قصة إنسانية مؤثرة في أولى حلقات واحد من الناس على "الحياة"

استعرض الإعلامي عمرو الليثي، قصة إنسانية مؤثرة في أولي حلقات واحد من الناس علي قناة الحياة.





وقال الليثي:" القصة الإنسانية التي نعرضها اليوم ببرنامج واحد من الناس على الحياة توجع القلب بتفاصيلها الحزينة ومشاعر القسوة ، وهي لعم رجب محمد .. 65 سنة كان تاجر معروف وعنده محل فى حى السبتية وهو اب لاربع اولاد ( بنتين وولدين ) وانفصل عم رجب عن زوجته وعاش لوحده وأصيب بعدة أمراض كانت نتيجتها انه حصل له بتر فى قدمه وباع كل ما يملكه حتى يصرف على علاجه لكن تخيلوا ان أولاده تخلوا عنه ورفضوا مساعدته حتى بعدما باع شقته وبقى بدون مأوى ولا رعاية وعاش عم رجب فى الشارع بدموعه وحسرته على أولاده ، حتى تم إنقاذه من الشارع ليسكن بأحد دار المسنين".





وقام الليثى بالذهاب بكاميرا واحد من الناس ولقاء عم رجب والذى سيكشف ما وصل اليه جحود الأبناء مع والدهم.





يذاع برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء الجمعة والسبت من كل أسبوع على شاشة الحياة.