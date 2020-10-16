عمرو الليثى يكشف عن قصة إنسانية مؤثرة في أولى حلقات واحد من الناس على "الحياة"

استعرض الإعلامي عمرو الليثي، قصة إنسانية مؤثرة في أولي حلقات واحد من الناس علي قناة الحياة.
وقال الليثي:" القصة الإنسانية التي نعرضها اليوم ببرنامج واحد من الناس على الحياة توجع القلب بتفاصيلها الحزينة ومشاعر القسوة ، وهي لعم رجب محمد .. 65 سنة كان تاجر معروف وعنده محل فى حى السبتية وهو اب لاربع اولاد ( بنتين وولدين ) وانفصل عم رجب عن زوجته وعاش لوحده وأصيب بعدة أمراض كانت نتيجتها انه حصل له بتر فى قدمه وباع كل ما يملكه حتى يصرف على علاجه لكن تخيلوا ان أولاده تخلوا عنه ورفضوا مساعدته حتى بعدما باع شقته وبقى بدون مأوى ولا رعاية وعاش عم رجب فى الشارع بدموعه وحسرته على أولاده ، حتى تم إنقاذه من الشارع ليسكن بأحد دار المسنين".
وقام الليثى بالذهاب بكاميرا واحد من الناس ولقاء عم رجب والذى سيكشف ما وصل اليه جحود الأبناء مع والدهم.
يذاع برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء الجمعة والسبت من كل أسبوع على شاشة الحياة.