بيعمل خير من 30 سنة.. أهالي الجيزة والدقي والعجوزة يشكرون أبو العينين

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، تقريرا يرصد توجيه أهالي الجيزة والعجوزة والدقي الشكر للنائب محمد أبو العينين على مبادرته بسداد مخالفات البناء لـ 5000 أسرة من غير القادرين".





وقال أحد أهالي الجيزة:" ربنا يكرم ابو العينين ويزيده من فضله الله، و أبو العينين بيعمل خير من 30 عاما".





وتابع آخر:" أبو العينين ربنا يباركله ساعدنا في ظروف صعبة وبيساعدنا بشكل كبير ومش سايبنا".

وقالت سيدة إن المخالفة التي كانت عندها سببها سقف المنزل ، موضحة أنها لم تكن قادرة على قيمة التصالح .





وأشارت إلى أنها تلقت ترحيبا شديدا من مسئولي المبادرة ، ومساندة كبيرة ، متابعة " بشكره جدا وبقوله يارب يسعده" .





وعقد النائب محمد أبو العينين، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة 2020، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لـ عظيمات الجيزة والدقي والعجوزة، بحضور المئات من سيدات وفتيات الدائرة، بحضور الحاجة سمية أبوالعينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، والشيخ مصطفى عزت مدير المؤسسة.





وفي بداية اللقاء أعرب أبو العينين، عن سعادته بالدعم والتأييد الكبير الذي لمسه من سيدات الجيزة والدقي والعجوزة، قائلا: "اليوم عندي بمثابة عيد لاستقبال أم البطل وأم الشهيد واستقبال الأم المصرية المدرسة التي ربت وعلمت وخرجت أجيالا وأجيالا عبر العصور"، مشيرا إلى أن مصر رزقت برئيس عظّم دور المرأة المصرية، فهي من ربت وعلمت الطبيب والمهندس والقاضي والعامل والمزارع فهي تستحق كل تكريم واحترام.





وأشار أبو العينين إلى أن شعاره الانتخابي "معا.. من أجل مصر" تجسيد واقعي للدور الذي يقع على عاتق الجميع من التكاتف لأجل بناء الوطن، لافتا إلى أن تلك الانتخابات بمثابة استحقاق دستوري لبناء مصر الحديثة، وتحتاج مشاركة واسعة من جميع فئات الشعب لتحقيق الأحلام واستكمال مسيرة الإنجازات التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى الجميع يشهد كيف تتغير مصر سريعا بل أن العالم أصبح يحسد مصر على هذا التقدم وهذا التغيير السريع الذي تحققه في مختلف المجالات والنهوض بالوطن للأفضل.



