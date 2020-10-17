عزة مصطفى: أبو العينين أكبر الداعمين لـ 30 يونيو وكل استثماراته داخل مصر

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن النائب محمد أبو العينين المرشح لانتخابات مجلس النواب على المقعد الفردي عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة 2020، من أول لحظة اصدر تعليماته لكل اعضاء الحملة الانتخابية بالالتزام بضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حملة ابو العينين بدأت التركيز على نقاط واضحة ومحددة والحملة اختارت التركيز على ملف 30 يونيو ودور محمد أبو العينين بعد ثورة 30 يونيو".





وتابعت عزة مصطفى:" ابو العينين وقف موقفا واضحا وصريحا جدا مع الدولة المصرية ولم يظل في مقعد المتفرج وقرر خوض المعركة خارج مصر من اجل دعم ثورة 30 يونيو امام لجان متخصصة بالأمم المتحدة ".





واكملت عزة مصطفى:" النائب أبو العينين لديه فلسفة ورؤية ووجهة نظر يؤمن بها وهي ان استثماراته باكملها متواجدة على ارض مصر ويستفيد منها المواطن المصري ".





وعقد النائب محمد أبو العينين، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة 2020، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لـ عظيمات الجيزة والدقي والعجوزة، بحضور المئات من سيدات وفتيات الدائرة، بحضور الحاجة سمية أبوالعينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، والشيخ مصطفى عزت مدير المؤسسة.





وفي بداية اللقاء أعرب أبو العينين، عن سعادته بالدعم والتأييد الكبير الذي لمسه من سيدات الجيزة والدقي والعجوزة، قائلا: "اليوم عندي بمثابة عيد لاستقبال أم البطل وأم الشهيد واستقبال الأم المصرية المدرسة التي ربت وعلمت وخرجت أجيالا وأجيالا عبر العصور"، مشيرا إلى أن مصر رزقت برئيس عظّم دور المرأة المصرية، فهي من ربت وعلمت الطبيب والمهندس والقاضي والعامل والمزارع فهي تستحق كل تكريم واحترام.

وأشار أبو العينين إلى أن شعاره الانتخابي "معا.. من أجل مصر" تجسيد واقعي للدور الذي يقع على عاتق الجميع من التكاتف لأجل بناء الوطن، لافتا إلى أن تلك الانتخابات بمثابة استحقاق دستوري لبناء مصر الحديثة، وتحتاج مشاركة واسعة من جميع فئات الشعب لتحقيق الأحلام واستكمال مسيرة الإنجازات التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى الجميع يشهد كيف تتغير مصر سريعا بل إن العالم أصبح يحسد مصر على هذا التقدم وهذا التغيير السريع الذي تحققه في مختلف المجالات والنهوض بالوطن للأفضل.