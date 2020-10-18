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برلمان

برلماني يطالب المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال انتخابات النواب

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
طالب أحمد الخشب عضو مجلس النواب، المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية تجنبا فيروس كورونا المستجد، وذلك لاقتراب انتخابات مجلس النواب وذهاب المواطنين للادلاء باصواتهم.


وأكد "الخشب" لـ"صدى البلد"، أن مجلس النواب هو المنبر الذى من خلاله يستطيع النائب أن يطالب بحقوق المواطنين وواجباتهم ويستطيع أن يراقب على الحكومة ويحاسبها، ولذلك يجب أن يقوم المواطنين لاختيار من يمثلهم فى انتخابات النواب بدقة عن طريق معرفة كل مرشح وتاريخه وبعد ذلك التقدم للتصويت له.

جاء ذلك بعد أن أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2020.

- تقدم طلبات الترشح بدء من يوم الخميس 17 سبتمبر وحتى السبت 26 سبتمبر 2020

- كل من يرغب في الترشح يبدأ في إجراءات الكشف الطبي وفق القواعد المتبعة

- بدء تسجيل المصريين بالخارج لبياناتهم على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات  https://www.elections.eg/ اعتبارًا من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر

المرحلة الأولى
- 19 و20 أكتوبر بدء انتخابات المرحلة الأولى للانتخابات 
- 2 و3 نوفمبر بدء انتخابات المرحلة الثانية 
- 21 إلى 23 أكتوبر موعد تصويت المصريين بالخارج 
- 24 و25 أكتوبر موعد التصويت لانتخابات مجلس النواب للمصريين بالداخل
- 1 نوفمبر إعلان نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
- تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج من 21 إلى 23 نوفمبر 2020
-تجرى جولة الإعادة للمصريين فى الداخل يومى 23 و24 نوفمبر
- 30 نوفمبر موعد اعلان النتائج النهائية لانتخابات المرحلة الأولى

المرحلة الثانية:
- تجرى عمليات التصويت للمصريين في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر
- تجرى عمليات التصويت للمصريين في الداخل من 7 و8 نوفمبر
- إعلان نتيجة الانتخابات 15 نوفمبر 2020

- تجرى جولة الإعادة  للمصريين بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر 2020
- تجرى جولة الإعادة  للمصريين في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر
- 14 ديسمبر إعلان النتائج النهائية لانتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب

يأتى ذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتصديق على القانون رقم 174 لسنة 2020، على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب وتعديلات القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب. 

وحدد القانون مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.
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