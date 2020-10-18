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المناهج الدراسية للمعاهد الأزهرية في العام الجديد 2020-2021

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:20 ص
المناهج الدراسية
المناهج الدراسية للمعاهد الأزهرية في العام الجديد 2020-2021
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محمد شحتة
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم الاستقرار على أن تكون الفترة من ١٧ إلى ٣١ أكتوبر للصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي لتدريس ما تم حذفه من ١٥ مارس العام الماضي، موضحا أن التدريس سيتم وفق خريطة نواتج التعلم لكل مادة.

وينشر موقع صدى البلد، مناهج العام الجديد للعاهد الأزهرية.. لمعرفة المناهج اضغط هنا

وأعلن الأزهر عن نواتج التعلم للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بالأزهر الشريف، والتى سيتم شرحها من بداية العام الدراسي حتي نهاية هذا الشهر.
وقرر قطاع المعاهد الأزهرية أن تكون الدراسة في المعاهد عالية الكثافة ستة أيام أسبوعيا ويوزع فيها طلاب كل صف دراسي إلى مجموعتين إحداهما تدرس ثلاثة أيام: السبت والإثنين، والأربعاء، والثانية تدرس الأحد والثلاثاء والخميس، ومن المقرر أن يخصص بداية العام لشرح ما لم يتم شرحه في العام الماضي والمقرر من 15 مارس وذلك للإطلاع فقط.

ويعتمد الطلاب في تحصيلهم للمحتوى الدراسي على مصدرين يكمل كل منهما الآخر وهما:
الاول: التعليم الإلكتروني المتمثل في القنوات الفضائية والمنصات التعليمية وقنوات اليوتيوب والموقع التعليمي لقطاع المعاهد الأزهرية وبوابة الأزهر الإلكترونية وغيرها.

الثاني: التعليم المتمثل في الشرح من قبل المعلمين بالمعاهد الأزهرية. 
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