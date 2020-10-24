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أخبار العالم

برلمان الصومال يمنح الثقة للحكومة الجديدة

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:47 م
رئيس الوزراء الصومالي
رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي
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أحمد محرم
صوّت مجلس الشعب الصومالي، اليوم السبت، بمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة محمد حسين روبلي بأغلبية الأصوات.

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، نالت الحكومة الجديدة الثقة بعدما حصلت على 188 صوتا من أصل 275 صوتًا.

وقال روبلي في كلمة له قبل جلسة التصويت إن: برنامج حكومته الجديدة يتضمن تعزيز الأمن والاستقرار، والعدالة، والنمو الاقتصادي، والسيطرة على فيروس كورونا "كوفيد - 19" ، وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى إجراء الانتخابات.

وقد أدت الحكومة الصومالية الجديدة اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا في البلاد يوسف أحمد باشي.

وكان مكتب الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، أعلن في سبتمبر الماضي تعيين محمد حسين روبلي رئيسا جديدا للوزراء.

ويحل روبلي الوافد الجديد على السياسة محل حسن علي خيري الذي أقيل في يوليو بعد صراع على السلطة مع الرئيس، بحسب رويترز.

وكان البرلمان الصومالي قد أطاح، بخيري، في يوليو، بعد تصويت بسحب الثقة من حكومته.

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