مع اقتراب وصول الإعصار مولاف.. مصرع وفقدان 13 شخصًا في فيتنام

اقترب الإعصار "مولاف" القوي اليوم الأربعاء من فيتنام وتسببت الرياح المصاحبة له في مصرع قروي على الأقل وفقدان 12 من الصيادين بعد غرق القوارب التي كانوا على متنها.





وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه من المتوقع أن يضرب الإعصار فيتنام في وقت لاحق من اليوم، مشيرة إلى أن البحرية أرسلت زورقي إنقاذ للبحث عن الصيادين المفقودين في المياه قبالة إقليم "بنه دنه".





وأضافت الشبكة الأمريكية أنه تم بالفعل إجلاء 40 ألف شخص من المناطق التي يتواجدون بها تحسبا لوصول الإعصار المتوقع أن تصاحبه رياح تصل سرعتها إلى 135 كيلومترا في الساعة.





من جانبها، أغلقت سلطات المقاطعات المكاتب والمصانع والمدارس وطلبت من المواطنين البقاء في منازلهم لمنع وقوع إصابات جراء الإعصار.





وتم أيضا إغلاق ما لا يقل عن 5 مطارات مع اقتراب وصول الإعصار وإلغاء أكثر من 200 رحلة، كما تم تعليق خدمات القطارات اليوم الأربعاء ومن المتوقع أن تستأنف عندما تتحسن الأحوال الجوية.





وكان رئيس الوزراء نجوين شوان فوك قد أمر السلطات المحلية في وقت سابق من الأسبوع الجاري بالاستعداد لإجلاء حوالي 3ر1 مليون شخص في المناطق الواقعة على طريق الإعصار.





وقال فوك -خلال اجتماع طارئ عقده مع مسئولي الاستجابة للكوارث- إنه يجب اتخاذ الحذر لحماية أرواح المواطنين وشدد على أهمية نقل الأشخاص المتواجدين في مناطق منخفضة أو متوقع أن يضربها الإعصار إلى أماكن آمنة.





وأعرب فوك عن مخاوفه من أن يكون الإعصار "مولاف" مميتا مثل الإعصار "دامري" الذي ضرب المنطقة الوسطى من البلاد في عام 2017 وخلف أكثر من مائة قتيل.





وقد تضررت مناطق "كوانج بنه" و"كوانج تري" و"هوي" بوسط البلاد بشدة من الفيضانات والانهيارات الأرضية التي شهدتها مطلع الشهر الجاري أودت بحياة 136 شخصا وخلفت العشرات من المفقودين.



