صحف الإمارات اليوم.. مصر تؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة.. تعليق الأمم المتحدة على الرسوم المسيئة للرسول.. كورونا في العالم يتجاوز 44.2 مليون.. وقفزة قياسية في إصابات الصين

الإمارات: «الاتفاق الإبراهيمي» يمهد لكسر الجمود في عملية السلام بالشرق الأوسط

تونس: الوضع خطر جدًا مع ارتفاع إصابات كورونا.. و قرارات صارمة لمواجهة الفيروس

لبنان: ولادة الحكومة خلال أيام

500 ألف إصابة بـكورونا في يوم واحد عبر العالم

أمريكا تلوح بعقوبات ضد تركيا بعد تجاوزها «الخط الأحمر»

فاوتشي: الحياة لن تعود إلى طبيتعها في أمريكا قبل عام 2022.. و ميركل: ألمانيا تواجه وضعا بالغ الخطورة

70 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم مبكرًا في الانتخابات الرئاسية









تناولت الصحف الإماراتية، اليوم الخميس، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية؛ فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.









فقد أبرزت صحيفة "الإمارات اليوم" تأكيد مصر أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) ويؤمن مصالحها المائية، فيما أعلن السودان عن محادثات ثلاثية على مدى أسبوع بشأن السد.









وجاء التأكيد المصري خلال اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية والري من الدول الثلاث برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، رئيس الاتحاد الإفريقي حاليًا، ناليدي باندور، وبمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من أجل التباحث حول كيفية إعادة إطلاق المفاوضات بشأن السد الإثيوبي.









محليا، أبرزت صحيفة "الخليج" تهنئة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، داعيين إلى الاقتداء بسيرته العطرة والإيمان بأنه بعث رحمة وسلامًا ومحبة للعالمين.









وأشارت صحيفة "الوطن" إلى إعلان وزارة الصحة الإماراتية، أمس الأربعاء، عن إجراء 104,673 فحصًا جديدًا على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، مما ساهم في الكشف عن 1400 إصابة جديدة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 129,024 حالة.









كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 485 حالة.









عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة "الوطن" إلى إعلان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تدمير ست طائرات مُسيرة «مفخخة»، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة العربية السعودية، فيما تمكنت قوات الجيش اليمني والقبائل، مسنودة بالتحالف العربي، من تحرير مناطق واسعة في محافظة الجوف اليمنية.









كما أبرزت صحيفة "الخليج" تأكيد الإمارات، أمس الأربعاء، إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف مناطق مدنية في السعودية، من خلال 6 طائرات مفخخة من دون طيار، اعترضتها قوات التحالف، مشددة على أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، والوقوف مع المملكة ضد كل تهديد يطال أمنها.









وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى تأكيد دولة الإمارات في بيانها الخطي للمناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك مسألة فلسطين»، على أهمية أن يغتنم مجلس الأمن الفرصة التي أتاحها الاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي لكسر الجمود في عملية السلام، واستئناف المحادثات المباشرة بين الطرفين.





وأكدت دولة الإمارات أنها كانت وستظل ملتزمة دائمًا بحل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية.









وذكرت صحيفة "الخليج" أن رئيس ​المجلس النيابي​ اللبناني ​نبيه بري، أكد أمس، الأربعاء،​ أن الحكومة العتيدة قد تبصر النور في غضون أربعة أو خمسة أيام إذا ما بقيت الأجواء إيجابية تسير على النحو القائم حاليًا، فيما يتوقع أن يزور رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، اليوم، القصر الرئاسي ويعرض على الرئيس ميشال عون، أول مسودة لتشكيلة حكومية.









وأوضحت صحيفة "الاتحاد" عقد لبنان وإسرائيل، أمس، مناقشات تقنية حول ترسيم الحدود، في جولة التفاوض الثانية بمنطقة الناقورة الحدودية في جنوب لبنان، برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية.









وانطلقت المفاوضات في الرابع عشر من أكتوبر الجاري، بين البلدين اللذين يعدان في حالة حرب ويطمحان إلى تقاسم الموارد النفطية في المياه الإقليمية، بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن التي تضطلع بدور الوسيط في المحادثات.









وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم" بأن السلطات التونسية قالت، أمس، إن «الوضع خطر جدًا» مع ارتفاع إجمالي حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 1150، والإصابات إلى نحو 55 ألف حالة، وسط توقعات بتشديد القيود لوقف التفشي السريع للوباء.









وهنا أشارت صحيفة "البيان" إلى إعلان تونس فجر اليوم، الخميس، عن حظر تجوال ليلي في جميع أنحاء البلاد، وتعليق الدروس، كما فرضت قيودا على حركة التنقل بين الولايات، للحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا.









وأعلنت الحكومة عن حزمة من القرارات عقب اجتماع شمل وزراء وأعضاء لجنة مكافحة كورونا، في ظل الزيادة السريعة في عدد المصابين والوفيات جراء الفيروس.











وقالت صحيفة "الاتحاد" إن مسئولا كبيرا في وزارة الخارجية الأمريكية أعلن أنّ خطر تعرّض تركيا لعقوبات أمريكية بعد اختبارها منظومة إس-400 الصاروخية الروسية للدفاع الجوي بات «حقيقيًا جدًا».











وقال كلارك كوبر، المسئول عن مبيعات الأسلحة في الوزارة، للصحافيين إنّ الأتراك «يواصلون السعي خلف منظومة إس-400».









دوليا، ركزت صحيفة "البيان" على تحذير الممثل الدولي السامي لتحالف الحضارات، ميغيل أنخيل موراتينوس، من مغبة "إهانة الأديان والرموز الدينية المقدسة"، مؤكدًا أن "حرية التعبير ينبغي أن تحترم بالكامل المعتقدات الدينية لجميع الأديان".









جاء ذلك في بيان لمكتب أمين عام الأمم المتحدة على الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، بشأن تداعيات المواقف الفرنسية الأخيرة من الإسلام والمسلمين.









وقال المتحدث باسم موراتينوس في بيان إن الممثل الأعلى "يتابع بعميق القلق التوتّرات المتصاعدة وحالات التعصب التي أثارها نشر الرسوم المسيئة"، مضيفا أن "الرسوم الكاريكاتورية الاستفزازية أثارت أيضًا أعمال عنف ضد مدنيين أبرياء تعرّضوا لهجوم بسبب دينهم أو معتقدهم أو عرقهم"، من دون مزيد من التوضيح.









وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن إحصاء لرويترز أظهر أن أكثر من 44.2 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و169580 حالة.









وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019









وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم" بتسجيل أكثر من 500 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العالم، أول من أمس، في حصيلة قياسية جديدة وفق تعداد لوكالة «فرانس برس» استنادًا إلى معطيات السلطات الصحية، فيما سجل معهد «روبرت كوخ» أعلى عدد إصابات جديدة بألمانيا.









وتفصيلًا، أُحصيت في الإجمال 516 ألفًا و898 إصابة جديدة، و7723 وفاة. ويُفسَّر ارتفاع عدد الإصابات جزئيًا بزيادة الفحوص منذ الموجة الوبائية الأولى في مارس وأبريل.









في سياق متصل، أشارت صحيفة "البيان" إلى ما قالته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، الأربعاء، عقب محادثات مع رؤساء حكومات الولايات للاتفاق على إجراءات للعزل العام جزئيا، إن وضع فيروس كورونا خطير للغاية وإن سرعة انتشاره عالية جدا.









وتابعت ميركل: "علينا أن نتحرك فورا لتفادي حالة طوارئ صحية على مستوى البلاد". وأعلنت ألمانيا عن إغلاق المطاعم والمؤسسات الثقافية والترفيهية بدءا من الاثنين.









وأفادت صحيفة "الاتحاد" بإعلان اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، أن البر الرئيسي سجل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 28 أكتوبر ارتفاعًا من 42 في اليوم السابق، لتسجل أكبر زيادة يومية في الإصابات منذ أكثر من شهرين.









وأضافت اللجنة في بيان أن 23 من الحالات الجديدة إصابات محلية في إقليم شينجيانغ، والباقي حالات قادمة من الخارج.









كما أبرزت صحيفة "البيان" تحذير كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، من أن الحياة قد لا تعود إلى طبيتعها في البلاد قبل عام 2022.









وقال فاوتشي، في مقابلة مع مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، نشرت الأربعاء، إنه لا يتوقع أن يكون اللقاح جاهزا قبل يناير 2021، وربما بعد ذلك؛ مضيفا أن الولايات المتحدة كانت في موقف سيئ بعد فشلها في المحافظة على أرقام منخفضة من الإصابات بوباء "كوفيد-19"، في المرحلة التي تلت نهاية الصيف.









وقالت صحيفة "الخليج" إن مشروع انتخابات الرئاسة الأمريكية أفاد في إحصاء، بأن أكثر من 70 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرًا في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وهو رقم غير مسبوق يشير الى أن الإقبال على الانتخابات الرئاسية 2020 سيفوق أي انتخابات سابقة.









