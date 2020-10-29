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رياضة

خاص .. فادي فريد يقترب من ارتداء قميص الإسماعيلي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:24 م
صدى البلد
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نانسي القاضي
عاد مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، ومن خلال لجنة التعاقدات بالنادي، الى مفاوضات جادة مع فادي فريد مهاجم نادي أسوان، لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.


وقد تشهد الساعات القليلة المقبلة الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، ليصبح لاعبًا ضمن صفوف الفريق خاصة عقب رحيل التونسي فخر الدين بن يوسف. وتواصل لجنة التعاقدات بالنادي الإسماعيلي مهامها، للتعاقد مع مجموعة من اللاعبين المميزين لإرضاء الجماهير.


فادي فريد صاحب الـ (22 عاما)، انتقل مطلع الموسم المنقضي من الأهلي إلى أسوان.


كما يخضع بعض اللاعبين الأفارقة، الكونغولي "أميجو" والكندي أنطونيو وغيرهما لاختبار فني خلال مران الفريق السبت المقبل، قبل التعاقد مع أحدهما. يذكر أن الإسماعيلي أعلن التعاقد مع الإنجولي إيري بابل والجزائري رضوان الشريفي.


وكان الاسماعيلي طلب التعاقد مع فادي فريد يناير الماضي، إلا أن المفاوضات تعرقلت ، ثم عاد الاسماعيلي للمفاوضات مع اللاعب.

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