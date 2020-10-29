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تعليم

مواعيد امتحان دور أكتوبر للعام الجامعي 2019-2020 لشعبة اللغة العربية بتجارة عين شمس

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:39 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
اعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كشوف أماكن حضور الطلاب امتحان دور أكتوبر للعام الجامعي 2019-2020 لشعبة الدراسة باللغة العربية وجاءت علي النحو  التالي :

• يوم السبت الموافق 31/10/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( نظم معلومات محاسبية – اتصالات تسويقية – موارد بشرية – اصول المراجعة – محاسبة 1 ) على رابط https://bit.ly/34AnAMa
• يوم الاحد الموافق 1/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( محاسبة ضريبية – تخطيط وضبط انتاج – محاسبة حكومية – ادارة مالية ) على رابط https://bit.ly/3kCBnYo
• يوم الاثنين الموافق 2/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( دراسات تجارية باللغة الانجليزية محاسبة (فصل اول)) على رابط https://bit.ly/3ozjcVI
• يوم الثلاثاء الموافق 3/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( اقتصاد تطبيقى – اصول التكاليف – مقدمة الطرق الاحصائية ) على رابط https://bit.ly/3ozzvC6
• يوم الاربعاء الموافق 4/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( محاسبة تكاليف متقدمة – استثمار اوراق مالية – تحليل اقتصادى – لغة اوروبية 1 ) على رابط https://bit.ly/3moR1qG
• يوم الخميس الموافق 5/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( محاسبة مؤسسات مالية – ادارة الاعمال الدولية – محاسبة ادارية – التسويق ) على رابط https://bit.ly/2HHpCSe
• يوم السبت الموافق 7/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( اسواق ومؤسسات مالية – دراسات تجارية باللغة الانجليزية احصاء – لغة اوروبية 2 ) على رابط https://bit.ly/37POP7O
• يوم الاحد الموافق 8/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( مراجعة متقدمة – بحوث تسويق – اقتصاد دولى – لغة اوروبية 1 ) على رابط https://bit.ly/3kx5i49
• يوم الاثنين الموافق 9/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( تنمية اقتصادية ) على رابط https://bit.ly/3kD2Lpb
• يوم الثلاثاء الموافق 10/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( مشكلات محاسبية وبحوث عمليات – احصاء تطبيقى – تطبيقات الحاسب ) على رابط https://bit.ly/3e4NECh
• يوم الاربعاء الموافق 11/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( دراسات تجارية باللغة الانجليزية ادارة (فصل ثانى) – محاسبة متوسطة 1 – محاسبة متوسطة 2 ) على رابط https://bit.ly/3mv1gtz
• يوم الخميس الموافق 12/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( احصاء متقدم – دراسات تجارية باللغة الانجليزية اقتصاد – ادارة انتاج ) على رابط https://bit.ly/2HLVi8Q
• يوم السبت الموافق 14/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( حقوق انسان ) سيتم اضافة الرابط

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