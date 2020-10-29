مواعيد امتحان دور أكتوبر للعام الجامعي 2019-2020 لشعبة اللغة العربية بتجارة عين شمس

اعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كشوف أماكن حضور الطلاب امتحان دور أكتوبر للعام الجامعي 2019-2020 لشعبة الدراسة باللغة العربية وجاءت علي النحو التالي :





• يوم السبت الموافق 31/10/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( نظم معلومات محاسبية – اتصالات تسويقية – موارد بشرية – اصول المراجعة – محاسبة 1 ) على رابط https://bit.ly/34AnAMa

• يوم الاحد الموافق 1/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( محاسبة ضريبية – تخطيط وضبط انتاج – محاسبة حكومية – ادارة مالية ) على رابط https://bit.ly/3kCBnYo

• يوم الاثنين الموافق 2/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( دراسات تجارية باللغة الانجليزية محاسبة (فصل اول)) على رابط https://bit.ly/3ozjcVI

• يوم الثلاثاء الموافق 3/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( اقتصاد تطبيقى – اصول التكاليف – مقدمة الطرق الاحصائية ) على رابط https://bit.ly/3ozzvC6

• يوم الاربعاء الموافق 4/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( محاسبة تكاليف متقدمة – استثمار اوراق مالية – تحليل اقتصادى – لغة اوروبية 1 ) على رابط https://bit.ly/3moR1qG

• يوم الخميس الموافق 5/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( محاسبة مؤسسات مالية – ادارة الاعمال الدولية – محاسبة ادارية – التسويق ) على رابط https://bit.ly/2HHpCSe

• يوم السبت الموافق 7/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( اسواق ومؤسسات مالية – دراسات تجارية باللغة الانجليزية احصاء – لغة اوروبية 2 ) على رابط https://bit.ly/37POP7O

• يوم الاحد الموافق 8/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( مراجعة متقدمة – بحوث تسويق – اقتصاد دولى – لغة اوروبية 1 ) على رابط https://bit.ly/3kx5i49

• يوم الاثنين الموافق 9/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( تنمية اقتصادية ) على رابط https://bit.ly/3kD2Lpb

• يوم الثلاثاء الموافق 10/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( مشكلات محاسبية وبحوث عمليات – احصاء تطبيقى – تطبيقات الحاسب ) على رابط https://bit.ly/3e4NECh

• يوم الاربعاء الموافق 11/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( دراسات تجارية باللغة الانجليزية ادارة (فصل ثانى) – محاسبة متوسطة 1 – محاسبة متوسطة 2 ) على رابط https://bit.ly/3mv1gtz

• يوم الخميس الموافق 12/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( احصاء متقدم – دراسات تجارية باللغة الانجليزية اقتصاد – ادارة انتاج ) على رابط https://bit.ly/2HLVi8Q

• يوم السبت الموافق 14/11/2020 من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا مادة ( حقوق انسان ) سيتم اضافة الرابط



