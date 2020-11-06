انتخابات الرئاسة الأمريكية.. بايدن يلقي خطابا الليلة

ذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، أن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية يخطط لإلقاء خطاب الليلة.





وأوضحت أن بايدن قد يلقي "خطاب النصر"، حسبما يعتقد مساعدوه، لكن هذا يعتمد على نتائج ما تبقى من الأصوات.





وكشفت مؤشرات أولية لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولاية نيفادا، تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بعد فرز 91% من أصوات الولاية.





وتقدم بايدن على خصمه دونالد ترامب بأكثر من 22,076، بعد حصوله على 624,246 صوتا في ولاية نيفادا، مقابل 602,170 صوتا لترامب.





وحصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي ان ان"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.



