تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.. ورشة عمل مشروع بمشاركة محافظة الفيوم

شاركت محافظة الفيوم ممثلة فى وحدة السكان وفرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة بورشة عمل مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، المنعقدة بأحد الفنادق بمصر الجديدة والتى بدأت اليوم وتستمر حتى ١٢ نوفمبر الجارى، بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.





وذلك بهدف التعريف بالقضية السكانية وآليات تنفيذ مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وبناء قدرات وتعزيز قوة العمل السكانية بالمحافظات المشاركة بالمرحلة الثانية وهى الفيوم، الجيزة، بنى سويف، القليوبية، المنيا، وكذلك تحسين وتطوير الأداء بوحدات السكان بتلك المحافظات.





جاء ذلك بحضور اللواء محمد درويش رئيس قطاع مكتب وزير التنمية المحلية وشئون الديوان العام للوزارة ، والدكتور محمد حجازى مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولى والمشرف العام على مشروع تسريع الاستجابة ،والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان ،والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج تنمية الصعيد، والدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، و دولت شعراوى مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ورئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، والأستاذ عبدالحميد شرف رئيس قطاع الإحصاءات والتعدادات السكانية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.









تأتي تلك الورشة فى إطار العمل على حل المشكلات السكانية لمجابهة الزيادة السكانية وتطبيق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبالتنسيق مع المجلس القومى للسكان من أجل خفض معدلات الزيادة السكانية وإعادة توزيع السكان ورسم الخريطة السكانية وتقليل التفاوت فى المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية لتحقيق العدالة والسلام الاجتماعى.





يهدف مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية إلى تعزيز إطار حوكمة البرنامج السكانى من خلال دعم الإطار المؤسسي الذى يحكم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وأهداف التنمية المستدامة وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية على مستوى المحليات بما يضمن إدارة الملف السكاني بناءً على أدلة وبراهين وتحفيز المشاركة المجتمعية من القطاعين الخاص والأهلى لتحقيق الاستدامة فى تنفيذ الأنشطة السكانية لتغير الأنماط السلوكية تجاه مفهوم الأسرة الصغيرة .





حيث تم تنفيذ المشروع فى خمس محافظات خلال عام ٢٠١٩ وهى محافظات ( اسيوط ، قنا ، سوهاج ، القليوبية ،المنيا ) كمرحلة أولى ، حيث أن حضور محافظتى القليوبية والمنيا لهذه الورشة لعرض تجربتهما السابقة فضلا عن تنفيذ المشروع بالمحافظات المشاركة بالورشة الحالية بجانب محافظتى الاقصر وأسوان والعمل على دعم باقى المحافظات خلال عام ٢٠٢٠ _ ٢٠٢١ .





تتناول ورشة عمل تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، عددًا من المحاور على مدار أربعة أيام من أهمها أهداف المشروع والخطة التفصيلية وأهم المؤشرات وآليات تحقيقها، وعرض مسح خصائص القرية المصرية والمعلومات المتاحة بالجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، ونظم المعلومات الجغرافية والمتغيرات المكانية، والتعرف على نظام المعلومات المتاح بوزارة التنمية المحلية ومناقشات عامة حول انجازات وتجارب المحافظات المشاركة بالورشتين السابقة والحالية لتبادل الخبرات واستعراض الدروس المستفادة إضافة إلى تناول الفكرة العامة عن الهيكل التنظيمى للمشروع والرؤية المستقبلية والقضية السكانية ومتابعة أداء البرنامج السكانى والإستراتيجية القومية للسكان والتنمية واستقراء عرض المؤشرات السكانية ونقاط وآليات التشبيك مع المبادرات المحلية ( مشروع تنمية الصعيد بوزارة التنمية المحلية).





كما تتناول الورش حلقات نقاشية حول الإطار المؤسسى وإجراءات التنفيذ وأهمية التخطيط المبنى على النتائج فى متابعة الخطط بجانب عرض خطط المحافظات فضلا عن استعراض أساليب المتابعة وإعداد التقارير لوضع المؤشرات السكانية.





الجدير بالذكر أن محافظة الفيوم تشارك بفريق عمل وحدة السكان بالتنسيق مع فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة والذى يضم محمد مصطفى رئيس وحدة السكان بالمحافظة، وايناس عبدالله سيد مدير عام فرع المجلس القومى للسكان بالفيوم، ومحمد الخطيب عضو الفريق الاعلامى بالإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الفيوم ،واحمد عويس عضو وحدة السكان بالمحافظة ، وأمنية خالد عبدالرحمن ممثل شباب المجلس الإقليمى للسكان بالفيوم.