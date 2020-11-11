AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

موجز السوشيال .. رقص مكة محمد صلاح في حفل زفاف عمها .. وزوجة محمد عنتر تعلن انتقاله لهذا النادي

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:17 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور الآتية:


تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو ل فرح نصر شقيق محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر وظهر في الفيديو مكه ابنته محمد صلاح وهي تقف امام عمها ليقوم بالنداء عليها لترقص معه 


هنأ الفنان حمادة هلال الكابتن أحمد فتحى لاعب النادي الأهلي السابق وفريق بيراميدز الحالي بمناسبة عيد ميلاده.
ونشر حمادة هلال صورة له مع أحمد فتحى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


كشفت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد عن عودة برنامجها " صبايا الخير " قريبا ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".


أعلنت دنيا الحلو عن انتقال زوجها محمد عنتر صانع ألعاب نادي الزمالك بشكل رسمي لنادي المصري البورسعيدي، لينضم لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز السوشيال ميديا.. أول ظهور لـ هنادي مهنا برفقة زوجها.. رد فعل ريهام سعيد بعد عودة برنامجها

في ليلة زفافها .. درة تخطف قلوب جمهورها بصورة جديدة |شاهد

موجز السوشيال ميديا.. إصابة الارهابى طارق الزمر بـ كورونا.. ميريهان حسين تعلن نتيجة تحليل pcr

شاهد.. رقص محمد صلاح في حفل زفاف شقيقه

ريهام سعيد تشوق جمهورها لعودة برنامجها " صبايا الخير ".. شاهد

ربنا يسعدك ويبارك في أسرتك ... حمادة هلال يهنئ أحمد فتحى بعيد ميلاده | شاهد

ترشيحاتنا

الأكسجين ارتفع .. آخر تطورات الحالة الصحية لـ نشوى مصطفى بعد إصابتها بـ كورونا

مبروك عطية: لا يجوز الشماتة في العدو لو أصابته كارثة.. فيديو

تعرف على موعد الانتهاء من تجارب لقاح فيروس كورونا المصري

مفاجأة لمرضى السكر والضغط.. احرص على تناول هذه الفاكهة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى للمواطنين حول نهاية الفيروس.. فيديو

قرار جديد من اتحاد الكرة لصالح الأهلي والزمالك بسبب نهائي أفريقيا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بايدن ينتقد سلوك ترامب ويصفه بـ «المحرج» في رسالة ساخرة منه.. فيديو

صابر الرباعي يختتم الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة.. صور

بفستان مكشوف.. أروى بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام