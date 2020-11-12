AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روسيا تعلن عقارا جديدا لعلاج كورونا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:15 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلن مدير مركز "جاماليا" الروسي لأبحاث الميكروبيولوجيا ألكسندر جينتسبورغ، أن مؤسسته استنبطت عقارا جديدا لعلاج فيروس كورونا، يعتمد على الأجسام المضادة.

وأضاف جينتسبورغ، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم"، "يمكننا تخليق هذه الأجسام المضادة أحادية النسيلة، حاولنا كثيرا على مدى تسعة أشهر إقناع وزارة الصحة بتخصيص بعض المال لذلك.. قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، بدأوا برصد المال لنا.. لقد ابتكر فريقنا هذا الدواء، وصار في حوزتنا".

وأعرب عن أمله بأن يتم تسجيل هذا الدواء بعد حوالي عام.

جدير بالذكر أن مركز "جاماليا" كان أول مركز علمي في العالم يبتكر لقاحا ضد كورونا اعتمدته وزارة الصحة الروسية.

وباشرت وزارة الصحة بتطعيم الشرائح الأكثر عرضة للمرض بلقاح "سبوتنيك V"، على أن يبدأ التلقيح الجماعي في البلاد في غضون أسبوعين حسب المصادر الرسمية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأول من نوعه.. دواء مخصص للقضاء على فيروس كورونا في أكسفورد

مدير الصندوق الروسي: مصر مركز لإمداد إفريقيا بلقاح سبوتنيك 5 لعلاج كورونا

بشرى سارة.. شركة أمريكية تعلن عن اكتشاف دواء لعلاج فيروس كورونا

هؤلاء ممنوعون من اللقاح المضاد لـ فيروس كورونا

صحيفة صينية تكشف تطوير علاج ترامب باستخدام بلازما الدم السنغافورية

بعد إعلان ترامب الشفاء به.. التفاصيل الكاملة عن عقار ريجينيرون

ترشيحاتنا

أغلى صفقات الأهلي في التاريخ.. ما هو ترتيب الدولي المغربي بدر بانون بالقائمة؟

اتحاد الكرة يعلن موعد نهائي كأس مصر

محمد رمضان يرد على تصريح عزت العلايلي «ده مريض شهرة» بأغنية أنا السلطان

بعد القبض عليه.. ننشر عقوبة المدرس المتهم بالإساءة للرسول في الإسماعيلية

«اللي بيموت بيروح فين» سؤال شائع يردده الأطفال.. أسامة الأزهري يجيب.. فيديو

يعلم المنطقة جيدا.. مصطفى الفقي: بايدن من أكثر رجال السياسة الأمريكيين الذين زاروا مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أب يبيع طفله حديث الولادة عبر الإنترنت.. ويلقي اللوم على جائحة كورونا

بـ إطلالتين أيهما أجمل؟.. ابنة عصام الحضري تثير الجدل بأنوثتها

جمبسوت كب.. شاهد| الإطلالة الثانية لـ زوجة عصام الحضري في خطوبة ابنتهما