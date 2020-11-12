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فن

ذكرى ميلاد نور الدمرداش.. صور نادرة من حفل زفافه على كريمة مختار

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:03 ص
نور الدمرداش - كريمة
نور الدمرداش - كريمة مختار
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سعيد فراج
يحل اليوم الخميس 12 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان والمخرج نور الدمرداش، الذى ولد فى مثل هذا اليوم عام 1925 ورحل عن عالمنا فى 7 فبراير عام 1994 عن عمر ناهز 68 عامًا ، تاركًا وراءه العديد من الأعمال الفنية المميزة. 

حصل نور الدمرداش على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية وانطلق بعدها ليجسد بعض الأدوار السينمائية فقد قدم 44 عملًا في السينما والمسرح أشهرها فيلم المولد وصغيرة علي الحب والسبع بنات وعنتر بن شداد وقدم الخير وشارع الحب وأعز الحبايب كما أخرج للتلفزيون 49 عملًا دراميًا من أهمها رفاعة الطهطاوي ومارد الجبل والدوامة والسمان والخريف والجنة العذراء.

تزوج نور الدمرداش، من الفنانة الكبيرة الراحلة كريمة مختار، و أنجب منها ثلاثة أبناء، هم: المهندس شريف، والمخرج والإعلامي معتز الدمرداش، وأبنه وحيدة تدعى هبة. 

وقبل عدة سنوات، تداول رواد التواصل الاجتماعي من محبي أعمال ملك الفيديو المخرج الراحل نور الدمرداش صورة نادرة حيث ظهر فيها وهو في حفل زفافه علي الفنانة كريمة مختار، وصورة أخرى من قصاصة مجلة فيها خبر زواجهما.

ترجع أحداث هذه الصور إلى مايقرب من 62 عاما حيث تزوجت الفنانة كريمة مختار من ملك الفيديو الراحل نور الدمرداش عام 1958 حيث تعرف عليها وشجعها على خوض تجربة التمثيل ..حيث كانت أولى تجاربها فيلم (ثمن الحرية) من إخراج زوجها المخرج نور الدمرداش لتنطلق بعد ذلك إلى عالم الشهرة.. حيث اعتبرت من أشهر من قدموا دور الأم على الشاشة الذهبية والفضية.


حفل زفاف كريمة مختار ونور الدمرداش حفل زفاف كريمة مختار ونور الدمرداش
حفل زفاف كريمة مختار ونور الدمرداش حفل زفاف كريمة مختار ونور الدمرداش

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