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حوادث

الإدارية العليا تنظر 146 طعنًا جديدًا على نتيجة انتخابات النواب

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:00 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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كتب محمد زهير
تلقت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ١٤٦ طعنًا جديدًا علي إعلان النتيجة للمرحلة الثانية بانتخابات النواب ٢٠٢٠ ، ومن المقرر أن تنظرها المحكمة بجانب الطعون الااخري ليقترب عدد الطعون من ٢٥٠ طعنًا ، ومازال قلم الكتاب يتلقي الطعون الجديدة ، وتتصدي المحكمة لموضوع الطعون لتصدر أحكامًا باتة نهائية لا يجوز الطعن عليها .


وكانت المحكمة حجزت ، 100 طعن علي المرحلة الثانية والتي يطالب البعض فيها بوقف تنفيذ إعلان النتيجة ببعض الدوائر للحكم بجلسة ٢١ نوفمبر الجاري .


فيما قررت المحكمة  تأجيل 3 طعون انتخابية للااطلاع لجلسة ٢١ نوفمبر ، كما قررت عدم قبول طعنين لتعدد الطاعنين، و أحالت المحكمة  طعنًا واحدًا للدائرة المختصة للفصل في موضوعه .


واختصمت جميع الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات ، وطالب البعض منها بوقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية، فيما تضمنت اأخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها . 


كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباتة غير الجائز الطعن عليها ، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به ، والخاصة بالطعون الانتخابية بالمرحلة الأولي للانتخابات ، وتضمن البعض منها الإحالة لعدم الاختصاص الي محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركزا قانونيا، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون ، بينما قضت برفض بعض الطعون، كما أصدرت عددًا آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن ، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات .
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