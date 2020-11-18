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رياضة

بعد صلاح والنني وكوكا.. إصابة المنسق الإعلامي لـ منتخب مصر بـ كورونا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:03 م
منتخب مصر
منتخب مصر
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عمرو الحلواني
أصيب شادى الجيلانى المنسق الإعلامى لـ منتخب مصر بفيروس كورونا بعد خضوعه لمسحة طبية بمجرد عودة بعثة الفراعنة من مواجهة توجو فى الجولة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية .

وعلى الفور دخل شادي الجيلاني في عزل منزلي من أجل التعافي من الفيروس .

وكانت المسحات الطبية أثبتت إصابة محمد صلاح ومحمد الننى وأحمد حسن كوكا بالكورونا أيضا .
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