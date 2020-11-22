استعدادا للدوري.. سيراميكا كليوباترا يختتم معسكر الإسماعيلية

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، معسكره المغلق في محافظة الإسماعيلية ، بمران خفيف أقيم في السادسة والنصف صباح اليوم، على ملعب فندق الإقامة.





وخاض لاعبو الفريق مرانا خفيفا، اشتمل على بعض التدريبات البدنية وفك العضلات، لا سيما وأن الفريق لعب مباراة ودية مساء أمس أمام الإسماعيلي، على ملعب استاد الإسماعيلية، وانتهت بفوز فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف سجلهما شادي حسين وشريف دابو.





وقرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق، الاكتفاء بثمانية أيام في معسكر الإسماعيلية، ومنح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة يوم، وتناول الفريق وجبة الإفطار عقب نهاية المران، لينتهي المعسكر.



