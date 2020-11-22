تقلل ارتفاع ضغط الدم.. احرص على القيلولة في هذا الوقت

يحرق النوم سعرات حرارية أقل من الجلوس أو الوقوف ولكن هذا لا يعني أنك تتجنب النوم، فبينما يحتاج جسمك إلى 8 ساعات على الأقل من النوم لأداء وظائفه الصحية ، يمكن أن يؤدي قلة ساعات النوم إلى زيادة الوزن ، خاصة عندما يقترن مع وجبة ثقيلة.

سيساعدك اتباع هذه الخطوات في تحقيق أقصى استفادة من غفوتك ، دون التدخل في نومك في الليل، خذ قيلولة بين الساعة 2 مساءً و 3 مساءً عندما تكون طاقة جسمك في أدنى مستوياتها، تأكد من أن قيلتك لا تتجاوز 20-30 دقيقة، اختر مكانًا مريحًا يساعد على تعزيز النوم، لا تشرب الكافيين قبل أخذ قيلولة.