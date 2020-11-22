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مرأة

تقلل ارتفاع ضغط الدم.. احرص على القيلولة في هذا الوقت

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 10:30 م
القيلولة
القيلولة
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نهى هجرس
يشعر العديد من الأشخاص بالنعاس في فترة الظهيرة، وخاصة بعد تناول وجبة الغذاء، يميل البعض إلى الاسترخاء بشكل كبير، واخذ قيلولة، ولكن الكثير من الأشخاص يستمرون في الاستيقاظ لعدم زيادتهم في الوزن.


ووفقًا لما قدمه موقع"boldsky" إليكم ابرز فوائد القيلولة على الصحة...
يساعد على تقوية الذاكرة يقلل من ارتفاع ضغط الدم 
يهدئ الأعصاب 
يحسن الإبداع 
يحسن مزاجك 
يعزز الأداء الأفضل بما في ذلك وقت رد الفعل الأسرع والذاكرة المحسنة 
يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب
يقلل من التعب يحافظ على استرخاء جسمك 

يمكن أن تكون قيلولة بعد الظهر مفيدة لعقلك وصحتك، عند القيام بها بالطريقة الصحيحة ومع ذلك ، فإن أخذ قيلولة مباشرة بعد تناول وجبة غداء ثقيلة قد يسبب زيادة الوزن، أولا وقبل كل شيء ، ليست قيلولة بعد الظهر هي التي تسبب زيادة الوزن ولكن عادة الانزلاق إلى سريرك مباشرة بعد تناول الغداء. 

يحرق النوم سعرات حرارية أقل من الجلوس أو الوقوف ولكن هذا لا يعني أنك تتجنب النوم، فبينما يحتاج جسمك إلى 8 ساعات على الأقل من النوم لأداء وظائفه الصحية ، يمكن أن يؤدي قلة ساعات النوم إلى زيادة الوزن ، خاصة عندما يقترن مع وجبة ثقيلة. 

كما يؤدي الاستلقاء إلى اضطراب عملية الهضم ويسبب أيضًا ارتجاع الحمض، عندما تستلقي فورًا بعد تناول الغداء وتنام ، فأنت لا تمنح جسمك الوقت الكافي لبدء عملية الهضم والبدء في حرق بعض الدهون، وفقًا لخبراء الصحة ، يجب على المرء دائمًا الحفاظ على ما لا يقل عن 1-2 ساعة بين الوجبات ووقت القيلولة لتجنب زيادة الوزن، لأنه خلال هذا الوقت ، يمكن لجسمك هضم الطعام وحرق الدهون ، دون تخزينها في جسمك ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن  .

سيساعدك اتباع هذه الخطوات في تحقيق أقصى استفادة من غفوتك ، دون التدخل في نومك في الليل، خذ قيلولة بين الساعة 2 مساءً و 3 مساءً  عندما تكون طاقة جسمك في أدنى مستوياتها، تأكد من أن قيلتك لا تتجاوز 20-30 دقيقة، اختر مكانًا مريحًا يساعد على تعزيز النوم، لا تشرب الكافيين قبل أخذ قيلولة.
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