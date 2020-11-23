فرعوني .. الكشف عن الشعار الجديد للدوري المصري.. شاهد

كان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد قرر تعيين مازن مرزوق رئيسا للجنة المسابقات في الموسم الجديد من الدوري الممتاز، خلفا لحسام الزناتي الذي تقدم باستقالته بعد نهاية موسم 2019-2020.





وأكد مرزوق خلال تصريحاته اليوم أنه سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل مع إداريي فرق الدوري الممتاز وسيتم الإعلان عن تفاصيله في مؤتمر صحفي.





وأضاف مرزوق: أن الدوري سينطلق يوم 11 ديسمبر 2020 وجدول الموسم الجديد مضغوط للغاية بسبب الظروف التي شهدها العالم كله من انتشار فيروس كورونا بجانب التوقف المتكرر بسبب المنتخبات ويجب على الأندية معرفة ذلك جيدا.





وأوضح رئيس لجنه المسابقات أن "الأندية أصرت على لعب الدوري بشكله الطبيعي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، واللجنة الخماسية أكدت استمرار الدوري رغم خروج لاعبي المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو".





وتابع: "النهائي الإفريقي اللي هيكسب فيه هيلعب كاس العالم للأندية ولذلك الفريق الفائز هيبقي مضغوط ولا يوجد نية لتأجيل مباريات في الدوري إلا في الظروف القهرية مثل الأمطار والسيول والظروف الأمنية".







ويجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم، باليوم قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2020-2021، في أحد فنادق القاهرة.

وأقيمت القرعة وسط حضور مندوبي الأندية المشاركة فى المسابقة، بواقع مندوب عن كل نادٍ يحدد الملعبين الأساسي والاحتياطي لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته، مستوفيًا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية.



