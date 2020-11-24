وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون للتوصل إلى تسوية مع حماس

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، استعداده للتوصل إلى تسوية مع حركة حماس وتحسين أوضاع سكان قطاع غزة.





وقال جانتس، في تغريدة على تويتر: "التقيت بالمبعوث الأممي ملادينوف وشكرته على مساهمته في استئناف التنسيق الأمني والمدني مع الفلسطينيين".





وأكد قال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، في تغريدة، إنه "على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن سيتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".





وكان الرئيس الفلسطيني أعلن في 19 مايو، وقف كل أشكال التنسيق مع إسرائيل، ردا على اعتزامها بدء تنفيذ خطة الضم لأراض واسعة من الضفة الغربية والأغوار (شرق).





وأضاف جانتس، في تغريدته، أنه أبلغ المبعوث الأممي بأن "إسرائيل مستعدة للتوصل إلى تسوية وتحسين أوضاع سكان غزة، إذا ما وصلنا لتفاهمات على تهدئة طويلة المدى وإعادة الأبناء أسرى لدى حماس إلى الوطن".





ولم يصدر تعقيبا فوريا من حماس حول ذلك.





ويعاني قطاع غزة، نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، إضافة إلى أزمة كهرباء حادة، وتصاعد لمعدلات الفقر والبطالة، جراء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ 2006.





وتحتجز حماس أربعة إسرائيليين، اثنان منهم جنديان، أُسرا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة صيف عام 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي)، في حين دخل الاثنان الآخران غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.





وتطالب الحركة بالإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل الإسرائيليين الأربعة.





وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، قد حذر مؤخرا من أن التبعات ستكون صعبة على قيادة حركة حماس وعلى سكان قطاع غزة إذا ما لم تلتزم حماس بالهدوء عبر الحدود بين القطاع وإسرائيل.





ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن جانتس قوله إن حركة حماس هي المسؤولة عن إطلاق القذيفتين الصاروخيتين صوب إسرائيل الليلة الماضية.



