أمن القليوبية ينجح في إتمام الصلح بين عائلتي شنور والنجار بقليوب

نجحت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع كبار العائلات والمشايخ بقرى قليوب في الصلح بين عائلتى شنور والنجار بعزبة الإصلاح الزراعى حيث تم فتح قنوات إتصال بين العائلتين لعقد الصلح وإنهاء الخصومه بينهما بمشاركة اللواءين حسين ومحمد جنديه، أبناء ميت نما بقليوب ولجنة المصالحات بالمديرية.









وتم عقد جلسة الصلح بمنزل إحدى العائلات الكبرى بالقرية بحضور جميع أفراد العائلتين وبإشراف اللواء فخر العربى مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية وبمشاركة العقيد أحمد الخولى رئيس فرع البحث الجنائى والعقيد شريف الدخاخنى مأمور مركز قليوب والمقدم طه حسين رئيس مباحث مركز قليوب وتعهد الطرفان بعدم التعرض للآخر وأقسما على كتاب الله أن يكون الصلح ناهيا للنزاع القائم بينهم.





ترجع المشاجرة بين العائلتين عندما تلقى رئيس مباحث مركز قليوب إخطارا من مستشفى قليوب بوصول مصابين بينهم 4 سيدات برش خرطوش في مشاجرة بقرية عزبة الاصلاح الزراعى وتوصلت التحريات إلى قيام " أ. ا" من عائلة شنور بشراء كمية من أعلاف المواشى من " ج. ب " من عائلة النجار ولم يسدد جزء كبير من المبلغ.





وعند مطالبته بالسداد نشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين وقام كل طرف بحشد عائلته مما أدى إلى حدوث إصابات برش الخرطوش وأمكن لوحدة مباحث مركز قليوب من تحديد وضبط المتهمين أطراف المشاجرة وبالعرض على نيابة المركز قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.





وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد القت القبض على عاطلين خلال قيامهما بترويجهما الأقراص المخدرة والأستروكس على الشباب فى شبرا الخيمة.

وضبط بحوزة المتهمين 200 جرام أستروكس و500 قرص مخدر وسلاح نارى وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير المباحث يفيد قيام عاطلين بترويج المخدرات فى دائرتى قسم أول وثانى شبرا الخيمة.





وتوصلت تحريات العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية أن المتهم الأول تم ضبطه بدائرة قسم أول ويدعى "ت ل" 21 سنة وبحوزته 200 جرام أستروكس وسلاح نارى فرد خرطوش ومبلغ مالى 2500 جنيه.