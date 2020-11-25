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حوادث

ضبط عاطلين بمواد مخدرة واستروكس فى شبرا الخيمة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 05:37 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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إبراهيم الهوارى
ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على عاطلين خلال قيامهما بترويجهما الأقراص المخدرة والأستروكس على الشباب فى شبرا الخيمة.

وضبك بحوزة المتهمين 200 جرام أستروكس و500 قرص مخدر وسلاح نارى وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير المباحث يفيد قيام عاطلين بترويج المخدرات فى دائرتى قسم أول وثانى شبرا الخيمة.

وتوصلت تحريات العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية أن المتهم الأول تم ضبطه بدائرة قسم أول ويدعى "ت ل" 21 سنة وبحوزته 200 جرام أستروكس وسلاح نارى فرد خرطوش ومبلغ مالى 2500 جنيه.

وفى دائرة قسم ثانى تمكن المقدم حازم الخيال رئيس مباحث القسم من ضبط "ك م ك" 22 سنة وبحوزته 500 قرص مخدر ومبلغ مالى وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدرات، وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية اخرى أمرت نيابة الخانكة بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيايات شمال بنها، بحبس عامل وعاطل وفطاطرى، لقيامهم بالإتجار فى المخدرات بمنطقة المثلث الذهبى للإتجار بالمخدرات 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد شنت حملة مكبرة علي مناطق تجارة المخدرات بمنطقة سرياقوس مركز الخانكة وأسفرت المداهمة عن ضبط كيلو ونصف حشيش وأستروكس.

ووردت إلي اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية بقيام مجموعة من العاطلين بترويج وببيع المخدرات على المتعاطين بقري الخانكة وشبين القناطر.

تم اخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث من إدارة المخدرات قاده العميد خالد محمدي رئيس مباحث القليوبية والذي تمكن من ضبط "س. ح. م" سن 30 عاطل ومقيم سرياقوس دائرة مركز الخانكة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 450 جراما ومبلغ مالى 135 جنيها وهاتف محمول، كما تم ضبط "وائل م .م" 42 سنة عامل وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس، تزن حوالى 650 جراما وهاتف محمول، وضبط "م .ف .ق" سنه 25 فطاطرى ومقيم الأحراز التابعة لشبين القناطر، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس، تزن حوالى 350 جراما ومبلغ مالى 120 جنيه وهاتف محمول.
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