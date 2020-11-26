بعد 3 شهور خطوبة.. سائق يتهم خطيب بنته بمعاشرتها كـ زوجته في القليوبية

اتهم سائق بمدينة قليوب عاملا بالتعدي الجنسي على ابنته المخطوبة له منذ 3 أشهر وذلك بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة ورغبته في فسخ خطبته منها وجرى تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة قليوب وتولت النيابة التحقيق.





تلقى المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز قليوب بلاغا من من "م ع ص"، 39 سنة سائق يفيد تعدي خطيب ابنته عليها جنسيا وهما في فترة الخطوبة.





وعلى الفور إخطار اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية، وبسؤال ابنة المبلغ وتدعى "ا م ع" 19 سنة قررت أنها مرتبطة بالمتهم منذ نحو ثلاثة أشهر وأثناء تردده على منزلها عاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مرة بموافقتها.





تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم ويدعى "ا م ف" 22 سنة عامل وبمواجهته أنكر الاتهامات الموجه إليه وبرر ترك الفتاة وفسخ خطبته منها لسوء سمعتها وجرى إحالته إلى النيابة التي قررت حجزه لحين وصول التحريات.





من جانبها أمرت نيابة الخصوص بمحافظة القليوبية بالتصريح بدفن عروسين لقيا مصرعهما عقب زواجهما بيوم واحد إثر تعرضهما لماس كهربائي أثناء استحمامهما بعد توقيع الكشف الطبى عليهما وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم محمود عقل رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص بمصرع عروسين عقب يوم من زواجهما إثر تعرضهما لماس كهربائي أثناء الاستحمام.





وتم إخطار اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، والعقيد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة ونقلت الجثتان للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.





وكشفت التحقيقات أن أسرتي العروسين ذهبتا إليهما يوم الصباحية للمباركة والاطمئنان عليهما ومع طرق الباب لم يستجيبا فقرر المتواجدون كسر باب الشقة ليفاجئوا بالعروس والعروسة جثتين هامدتين إثر إصابتهما بماس كهربائي في سخان الحمام.





وأُبلغت الشرطة وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة وتم انتداب الطب الشرعي لمناظرتهما والذي كشف أن سبب الوفاة هو التعرض للصعق الكهربائي بسبب وجود ماس كهربائي في سخان الكهرباء بالشقة ما تسبب في صعقهما أثناء استحمامهما بعد ليلة الدخلة.